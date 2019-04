Litoměřice – Bral si prý 12letou dívku z dětského domova v Dlažkovicích do vozu, fotil její přirození a souložil s ní za úplatu. Němce polského původu kvůli tomu v úterý 16. dubna přivedla k okresnímu soudu vazební eskorta. Muž se snažil soud přesvědčit, že dívku prohlížel a fotil ze zdravotních a studijních důvodů.

Státní zástupkyně Věra Šípalová rekapitulovala obvinění. Bylo to hned na několik paragrafů. „Pohlavně zneužil dítě mladší 15 let, sváděl ho k pohlavnímu styku, ohrozil jeho výchovu a vyráběl a přechovával dětskou pornografii,“ uvedla Šípalová. Za zločin pohlavního zneužití by 66letý muž mohl dostat až osm let vězení.