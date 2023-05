Litoměřický soud musí po dnešním rozhodnutí v Ústí nad Labem znovu projednat kontroverzní videa Jakuba Netíka, obhajující ruskou agresi. Od obhajoby opět zněla slova o svobodě projevu. Naopak kritika vakcíny proti covidu trestná nebyla.

Případným konfliktům na soudu s Jakubem Netíkem preventivně zabraňovala i přítomnost příslušníka se psem. | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Třiačtyřicetiletý malíř pokojů Jakub Netík z Roudnice nad Labem se jen tak nezbaví běhání po soudech. Ten krajský totiž dnes, ve středu 24. května, jeho případ vrátil do Litoměřic. Tamní soud nižší instance se bude muset znovu a důkladněji vypořádat s Netíkovou obžalobou z popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Za to mu hrozí až tři roky odnětí svobody.

Přečinu se měl Netík dopustit loni, když v živých videích na Facebooku opakovaně obhajoval ruskou invazi na Ukrajinu. A dokonce neváhal zalitovat, že Putin ve svém tažení nepokračoval ještě hlouběji do Evropy.

„Je to prostě jeho názor.“ Soud zprostil Netíka obžalob za kontroverzní videa

Soud rekapituloval řadu výroků, kvůli kterým se o Netíka loni začaly zajímat orgány činné v trestním řízení. Zazněly ve streamech, které muž natáčel obvykle v autě na dálnici D8, ale i ve Valašském Meziříčí. Obžalovaný například chválí Vladimira Putina za „čištění Ukrajiny od fašistů“, které někdy konkretizuje jako pluk Azov nebo banderovce, s tím, že by od nich ruský prezident mohl vyčistit ještě Evropu. Netík hovoří o „čmoudech, kteří budou znásilňovat naše matky, ženy a dcery“ a tak dál.

Předsedkyně odvolacího senátu nyní soudu nižší instance vytkla, jak krátce a nepřiléhavě se loni v říjnu s obžalobou vyrovnal s připomenutím, že přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia postihuje i obhajování zločinů proti míru včetně státní agrese. „Jakékoli vniknutí cizí armády na území jiného suverénního státu prostě je agresí,“ řekla Naděžda Hájková s tím, že jako nijak ospravedlnitelnou agresi označila a odsoudila ruskou invazi kromě české vlády i OSN.

Limity svobody projevu

Hájková odmítla argument Netíkovy obhajoby, že chtěl jen debatovat a nepodněcoval k násilí. „Jestli nabádal, nebo ne, to neposuzujeme,“ ozřejmila předsedkyně s tím, že soud zkoumal, jestli Netík schvaloval a ospravedlňoval. A to se dělo.

Netík se hájil i právem na svobodu projevu. „Názor ať má jakýkoli chce, ať je jakkoli bizarní,“ souhlasila Hájková. Zároveň však upozornila, že ani svoboda projevu není bezbřehá a má svoje limity, které určuje trestní zákoník.

Vypadněte! Ženu s dětmi vyhodili z Rajchlovy akce v důchoďáku, ředitel přihlížel

Soud se tak v tomto bodě přiklonil ke straně obžaloby a naopak oslyšel argumenty obhajoby. Netíkův advokát Jindřich Rajchl, jinak šéf národovecké strany PRO, zmínil například to, že ruský vpád na Ukrajinu ospravedlňuje na sociální síti kdekdo a řešit to všechno by bylo nad kapacity justice. „Budeme mít přeplněné síně, těch lidí jsou už tisíce,“ naléhal Rajchl a dodal, že svobodný projev by měl být omezován jen v případě zásadních excesů, kdy někdo vyzývá k násilí nebo nenávisti proti skupině osob.

Ústecký soud 24. května zároveň potvrdil výrok z Litoměřic o zproštění Netíka obžaloby za videa, v nichž varoval před smrtícími účinky vakcín proti covidu-19. Žalobce ho za to navrhoval potrestat kvůli šíření poplašné zprávy. „Cílem nebylo vyvolat vážné znepokojení, jako když někdo zavolá, že je někde bomba,“ naléhal Rajchl. A odvolací senát byl nakonec podobného názoru, když soudkyně poznamenala, že i odborná veřejnost byla rozpolcena v názorech na vakcínu a obdobně jako Netík se vyjadřovaly i některé medicínské kapacity.