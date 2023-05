/VIDEO, FOTO/ Z totálně zdemolovaného auta museli hasiči vystřihnout dvacetiletou studentku. Těžkou bouračku u Roudnice jako zázrakem přežila, ale nemůže chodit. Žalobce z nehody viní Ukrajince Denise M. a navrhuje mu čtyři roky vězení. Podle obžalovaného ale řídil jeho kamarád. Ten se prý chtěl vyvinit i přemlouváním, ať řekne, že auto řídil Rus.

U okresního soudu se zpovídal muž obžalovaný z dopravní nehody, svědčila i žena, která po ní skončila na vozíku. | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Začalo to jako fajn volný den. Koupačka na Dobříni, pak na ubytovně v Roudnici grilovačka a spousta alkoholu. Potom se setmělo a v partě dělníků z nedaleké fabriky se začalo řešit, jak dojede jeden z nich domů do Předonína. Tehdy vstoupil do hry 26letý Denis M., kterého dnes, v úterý 9. května, eskorta přivedla z vazební věznice k sousednímu litoměřickému okresnímu soudu.

Podle muže v poutech si značně opilý muž jménem Saša nenechal poradit, aby mu zavolali taxíka nebo manželku. A vlákal Denise do jeho Mercedesu Benz. Auto potom ve velké rychlosti vyjelo na mokré vozovce do mlhy a za chvíli nabouralo škodovku.

Podle obžaloby to bylo právě vinou Denise. Ten sice toho dne taky pil, ale nejspíš méně než jeho kamarád. A tak měl z logiky věci i podle zajištěných důkazů sedět za volantem.

Obžalobu dnes přečetl státní zástupce Jakub Lédl, který navrhuje muži za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti čtyři roky vězení. Denis M. po zaznění dokumentu řekl, že je nevinný. „Viníkem dopravní nehody byl Saša, je to jeho auto a on řídil,“ řekl Denis M. o muži, který má svědčit ve čtvrtek. Kamarád mu prý chtěl v jeho luxusním autě předvést, jak to na silnici válí i v opilosti. Když naboural, měl Saša Denise přemlouvat, aby před policií svedl vinu na sebe, když nemá rodinu. A když se mu do toho nechtělo, mělo dokonce Sašu napadnout, aby se vina svedla na Rusa, který po nehodě utekl.

Saša měl podle Denise krátce po nehodě fixlovat s důkazy: pomatlat svou krví airbag na sedadle spolucestujícího a rozbít přední sklo baseballovou pálkou, kterou si bůhvíproč vozil na zadním sedadle. Do kapsy prý Saša Denisovi také strčil klíč od auta.

To už na místo nehody 28. října 2021 kolem deváté večer přijeli hasiči a začali vyprošťovat raněné z nabouraného auta. Přijížděla i sanitka a i policie byla na cestě. Z havarovaného auta, které se zaklínilo do stromu ve škarpě, se už předtím podařilo dostat jednomu z mužů. „Cítil jsem kovový těžký náraz, uhodil jsem se o palubku do hlavy a nosu. Sestra vzadu sténala, slyšel jsem, jak říká 'au, to bolí'. Nohy měla vpravo u dveří, byla úplně našikmo,“ popsal nehodu tento svědek, který měl jako profesí policista 'oči na šťopkách'. A popsal, že kolem havarovaného auta nervózně chodil muž v kapuci, kterého si vyfotil a později identifikoval jako Denise M. Nadával v ukrajinštině, byl z něho cítit alkohol, byl agresivní a nevypadalo, že by chtěl pomoct. Dokonce pěstí rozbil okénko havarované škodovky a chtěl vlézt dovnitř, až bylo nutné ho odtrhnout.

To dnes popisovali i další svědci nehody, které soud vyslýchal. Na místě spolujezdce v mercedesu zatím podle policisty seděl s vytřeštěným zrakem holohlavý muž (Saša) a Denis později z místa nehody odešel. Svědek si je prý stoprocentně jistý, že mercedes neřídil Saša a je si naopak jistý, že viníkem byl Denis. A to i když připustil, že ho na místě řidiče neviděl. K věci dnes vypovídala také nejvíc poškozená, dvacetiletá dívka z Litoměřic. Tu nehoda uvrhla na invalidní vozík a její léčba i s rehabilitací dosud vyšla víc než na milion a půl korun. Obžalovaný se před ní v slzách kál. „Chci se vám omluvit, že se to stalo. Ale nebyl jsem za volantem. Velice lituju, odpusťte mi,“ řekl muž.

Řídil kamarád, říká obžalovaný. Opilí byli oba

Ve výpovědi z přípravného řízení Denis M. uvedl, že osudového dne začal pít na ubytovně v Roudnici nad Labem zhruba ve tři hodiny po práci. Bylo to pivo a whisky. Kolik, si nepamatuje. „Grilovali jsme maso s kamarády,“ popsal muž průběh dne s tím, že později se jeli dělníci vykoupat na nedaleké jezero. Pravděpodobně na pískovnu v Dobříni. V autě bylo pět lidí, jeli mercedesem, který řídil jeho majitel Saša. Vykoupali se a jeli zpět na ubytovnu. „Tam jsme byli asi dvacet minut, pili jsme zase alkohol. Pak se to začalo rozcházet, druhý den jsme museli do práce,“ řekl Denis. Vyšli si ještě ven zakouřit, Denis šel Sašovi otevřít bránu, aby mohl ven. „Někdo řekl, že by bylo lepší, kdyby pro něj přijelo taxi nebo manželka, ale on nechtěl,“ popsal obžalovaný.

Saša nejprve vyjel sám, pak ale otevřel dveře spolujezdce a řekl, aby Denis nastoupil do auta. Ten prý nechtěl, ale on ho lstí do auta vlákal a rychle se rozjel. „Ptal se, jestli se s ním nebojím jet, že nejsem připoutaný a on jede rychle. Zapnul jsem si pás, on ještě víc zrychlil, a pak se stala nehoda,“ dodal Denis M. k události za křižovatkou z Roudnice nad Labem na Předonín, kde je levotočivá zatáčka. „Po nehodě jsem se odpoutal a vystoupil z vozidla. Šel jsem ke škodovce, abych se zeptal, nemůžeme-li nějak pomoct,“ popsal obžalovaný. Pak se prý vrátil k mercedesu a Saša už byl na straně spolujezdce. „Řekl mi, ať si vezmu klíč a řeknu policii, že jsem řídil já. Že on má rodinu a nechce problémy,“ řekl Denis.

To prý jeho kamarád postupně několikrát zopakoval. „Pak přijeli hasiči. A Saša, že když to nechci udělat, tak tam nejsem zapotřebí, a ať jdu domů,“ popsal muž, který prý později našel u sebe v kapse klíček od vozidla. „Ráno mi Saša zavolal a zase mě přemlouval, abych řekl policii, že jsem byl za volantem. Potom přijel i na ubytovnu a ať si promluvíme. Pak byl za mnou i v práci a řekl mi, ať řeknu na policii, že za volantem byl muž ruské národnosti, který utekl,“ doplnil obžalovaný s tím, že na to Sašovi odvětil, že nebude na policii lhát, že by to bylo ještě horší.

Jeho kamarád má svědčit ve čtvrtek 11. května, kdy senát Halky Lacinové případ pravděpodobně ukončí verdiktem. Soud zatím nechal zajistit auto Denise M., z jehož výnosu by se mohla umořit část škody, která činí víc než milion a půl. Největší část připadá na léčbu ženy, která skončila na vozíku.