To, co k útoku žena řekla policii u výslechu více než před rokem, zopakovala soudu zhruba stejně ve středu. „Začal mě bít, shodil na zem a hodil na plot. Udeřil mě několikrát do obličeje, kopal do mě, vymáchal mi obličej v trávě, švihl se mnou, bouchla jsem se o chodník. Škrtil mě, tahal za vlasy,“ popisovala žena u soudu. Útok měl sexuální podtext. „Zkoušel mě líbat, sahal mi pod triko na prsa, přes kalhoty mezi nohy. Bránila jsem se, držela jsem si pásek, naštěstí se mu nepovedlo mi sundat kalhoty,“ dodala žena s tím, že během útoku jí kvůli dřívějším sporům vyhrožoval, že jí zabije její zvíře a že žena v životě neuvidí svoje dítě. Poškozená dodala, že loňský surový útok muže, se kterým se seznámila přes sociální sítě a nějakou dobu s ním žila, nebyl první. A když s ním byla ještě ve vztahu, pokoušela se to neúspěšně řešit i společnou terapií s odborníkem.

Státní zástupkyně muži v obžalobě navrhuje trest v dolní polovině sazby v závažnějším ze dvou zločinů, z nichž je obžalovaný: tedy vedle vydírání ze znásilnění s těžkou újmou na zdraví ve stádiu pokusu. Sazba tu činí 5–12 let vězení. Muž u soudu nevypovídal. Podle informací Deníku skutky z obžaloby v přípravném řízení popíral. Ke středeční výpovědi poškozené, kterou vyslýchali odděleně, měl obžalovaný řadu otázek, které měly zpochybnit její věrohodnost. „Proč to neřekla dřív, proč to říká až teď,“ pozastavoval se muž nad některými informacemi, které pronesla žena u soudu.

Já ne, to policie. Žena u soudu odmítá, že by v sousedském sporu o kočku lhala

I když s mužem žena nyní už není, násilný akt na ni prý doléhá dodnes. „Fungovat je úplně šílené, po psychické stránce jsem na tom špatně. Často nemůžu spát, zdají se mi o něm sny, někdy nemůžu dýchat,“ uvedla žena s tím, že vyhledala psycholožku. „Poškozená utrpěla psychickou újmu na zdraví s charakteristickými rysy posttraumatické stresové poruchy,“ shrnuje v obžalobě státní zástupkyně Barbora Jorová s tím, že tento stav u ženy trvá a nelze vyloučit jeho přetrvávání i do budoucna. Z informací, které u soudu několikrát padly, vyplynulo, že pravděpodobně v souvislosti s tímto projednávaným případem muže vyšetřovala i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Podle informací Deníku muž pracuje u Vězeňské služby, která mu měla kvůli trestnímu stíhání změnit náplň práce.

Podle toho, co ve středu zaznělo od předsedy senátu, soud rozhodně není v důkazní nouzi. Muž totiž doznal v přípravném řízení, že s ženou v době srpnového incidentu byl, a to jako jediný člověk. Policie má objektivně zadokumentována všechna zranění ženy. Ona tvrdí, že jí je způsobil on, muž kontruje, že si je udělala sama. „Osmdesát procent výpovědi jste nám verifikoval. Teď už jenom řešíme, kdo to udělal. Poslední, co chybí, je mechanismus vzniku zranění, to bude posuzovat znalec,“ uvedl soudce Martin Parolek. Hlavní líčení pokračuje ve čtvrtek 1. prosince.