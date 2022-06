Pět a půl roku by měl strávit za mřížemi podle středečního rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem 31letý rodák z Litoměřic Marek S. Muž, který v současnosti žije v Trmicích, po hádce s prodavačkou vyrazil z večerky na ústeckém Střekově, aniž by svůj nákup špaget, párků a cibule zaplatil. Když za ním žena i s jejím osmiletým dítětem vyrazily ven, muž se s oběma přetahoval a nakonec nezletilého kopl do hlavy. Zlomil mu čelist, dítě se muselo šest týdnů léčit a pojišťovnu to stálo skoro tisíckrát víc, než byla 33korunová položka za nezaplacený nákup. Rozsudek je zatím nepravomocný.

Věc se stala loni 28. června podvečer. „Reálně hrozila těžká újma na zdraví,“ je přesvědčen státní zástupce František Stibor s tím, že napadení nezletilého mohlo vést až k zástavě jeho srdeční činnosti. „Byl to malý kluk, obžalovaný reagoval neadekvátně,“ komentoval čin soudce Ondřej Peřich. „Děti se nebijí, rozhodně se nekopou,“ dodal předseda senátu s tím, že muž mohl zraněnému chlapci přivolat záchranku. Nezaplacení nákupu a útoku na dítě předcházelo rozlícení Marka S., že prodavačka odmítla obsloužit jeho přítelkyni. Ta totiž neměla zakrytá ústa a nos, jak to vyžadovala tehdejší protiepidemická opatření.

Kvůli roušce muže ve večerce chytl rapl, surově zbil prodavačku i dítě

Dotyčný prohlásil ve středu 22. června vinu, i když nepříliš ochotně. „Byl jsem napadán já. Lituji, klukovi jsem nechtěl ublížit, ale stalo se,“ řekl obžalovaný. Jeho advokátka ho podpořila s tím, že situace na místě byla vyhrocená a trojice se pošťuchovala navzájem. Dodala, že zranění dítěte nebylo na první pohled patrné, ani mu netekla krev. A proto Marka S. nenapadlo, že potřebuje pomoc.

Senát k obhajobě přihlédl a uložil muži trest při samé spodní hranici sazby za vážné ublížení na zdraví, která se pohybuje v rozmezí pět až dvanáct let. V případě obžalovaného šlo pouze o pokus. Soud ocenil, že se obžalovaný k činu doznal a ve výši trestu zohlednil, že byl dosud prakticky bezúhonný. Verdikt je zatím nepravomocný. Obě dvě strany si po jeho vynesení nechaly čas na případné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

Líčení sledovali studenti

Státní zástupce navrhoval Markovi S. trest šest až sedm let. Tato výše by byla adekvátní podle Dennyho Neumana. Ten se i se spolužáky z druhého a třetího ročníku gymnázia Stavbařů a s jejich učitelkou základů společenských věd přišel na líčení podívat. „Normálně by člověk jen tak nekopl dítě do hlavy. Mě by to nenapadlo, ani ve vzteku,“ zhodnotil Denny čin obžalovaného.

Jak se mladík Deníku svěřil, u soudu byl vůbec poprvé a líčení čekal delší, než bylo. Potom, co Marek S. odešel, zůstal student spolu s ostatními ještě na chvíli v jednací síni a soudce všem odpovídal na jejich dotazy z oblasti trestního práva.

Další studenti byli ve středu ještě v jiné jednací síni ústeckého krajského soudu, kde senát řešil podobnou násilnou trestnou činnost.

Muž nejdřív napadl prodavačku, venkovní útok zachytily kamery soudu

Marek S. se 28. června 2021 kolem 18. hodiny v krátké chvíli dopustil krádeže, výtržnictví a pokusu o těžké ublížení na zdraví. Muže naštvalo, že prodavačka odmítla obsloužit jeho přítelkyni s dítětem, protože neměla zakrytá ústa a nos, jak to vyžadovala aktuální covidová pravidla. Vzal si balení špaget, párků a cibuli a se zbožím prošel kolem pokladny, aniž by zaplatil. Prodavačka se za ním rozeběhla a ve dveřích se mu snažila vzít nezaplacené zboží. Chvíli se přetahovali, až do ní obviněný strčil natolik silně, že spadla na zem. Prodavačka ale vstala, muže dostihla na chodníku a snažila se ho tahat zpět do prodejny. Do potyčky se v tu chvíli vložil její osmiletý syn, který muže kopl do nohy. Obviněný ho nato kopl do hlavy tak silně, že chlapci zlomil čelist. Marek S. potom ještě chvíli pokračoval v potyčce s jeho matkou, než spadla i ona a on odešel. Část incidentu před večerkou na Střekově zaznamenaly bezpečnostní kamery na budově soudu, která stojí přes ulici.