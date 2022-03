Že ve sbírkách muzea chybí tisíce předmětů včetně vzácného graduálu, zjistil před deseti lety Tomáš Wiesner záhy poté, co nastoupil do čela litoměřického muzea. To před ním vedla skoro čtyřicet let Eva Štíbrová. Spekulovalo se, že za některé díry do inventáře mohl bývalý restaurátor muzea, ten ale už nežil a vyšetřovatelé se zaměřili pouze na exředitelku jako odpovědnou osobu v managementu.