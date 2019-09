Josef Krajník musí podle dříve uzavřené smlouvy prodat svých 50 procent druhému podílníku zdravotnického zařízení Jakubu Zavoralovi, který se tak stane jediným vlastníkem.

Proti předchozímu rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem se dříve odvolal Krajník. Pondělní definitivní verdikt padl ani ne dvě hodiny po začátku líčení. Senát si vyslechl obě dvě strany, pak se poradil a poté rozhodl. Vedení PNsP, tedy Josef Krajník i jeho syn a ředitel špitálu Tomáš, budou verdikt respektovat. Prozatím zůstane situace v nemocnici beze změny, po obdržení rozsudku by se jí měl ujmout Zavoral.

Ten hodnotí stav zařízení pozitivně. „Nemocnice je v dobré kondici a na tom se nesmí nic změnit. Jsem zkušený manažer a pro zabezpečení jejího chodu si navíc přivedu autoritu z oboru,“ slíbil Zavoral. O vstup do nemocnice se zajímá společnost Penta Hospitals (PH), kterou stejně jako vydavatele Deníku vlastní společnost Penta Investments. „Že máme o nemocnici zájem, jsme už dříve potvrdili. Dnes vše záleží na dohodě s novým vlastníkem,“ řekla mluvčí PH Lenka Holá.

Předmětem sporu Krajníka se Zavoralem byla smlouva o smlouvě budoucí z 2. září 2011, která ukládala oběma partnerům uzavřít do 4 let smlouvu o převodu obchodního podílu.

V roce 2015 měl Zavoral Krajníkovi nabídnout prodloužení smlouvy, ten ji ale chtěl zrušit. S tím Zavoral nesouhlasil a Krajníka zažaloval. Obhajoba argumentovala i tím, že Krajník v Zavoralovi viděl strategického investora, což se nesplnilo. Zavoral prý naopak ztratil o nemocnici zájem.

Roky trvající spor budil dříve u zaměstnanců nemocnice i lidí v Roudnici emoce i kvůli vypjatým vyjádřením aktérů, vyvolal několik protestních mítinků a podřipské zdravotnické zařízení získalo dokonce hmotněprávního opatrovníka.

LITOMĚŘICE DÁL JEDNAJÍ S KRAJSKOU ZDRAVOTNÍ

Novinky jsou také v případě litoměřické nemocnice. V pondělí se městští radní sešli se zástupci přípravného výboru k referendu o budoucnosti tohoto zdravotnického zařízení. Shoda prý panovala na jeho začlenění do Krajské zdravotní. Tématem schůzky bylo i zpřesnění otázky referenda tak, aby zůstal zachován význam a zároveň bylo vyhověno všem právním aspektům.

Návrh výboru, aby se referendum uskutečnilo příští rok na podzim s krajskými volbami, je ale pro radní nepřijatelný. „Další měsíce nejistoty by nebyly ku prospěchu nemocnice. Navíc i směrem k Ústeckému kraji je důležité vyslat signál, že město jedná s podporou obyvatel,“ řekla mluvčí města Eva Břeňová. Proto radní navrhují uskutečnit referendum ještě letos.

O jednání s Litoměřicemi k převodu nemocnice mluvil na pondělním krajském zastupitelstvu předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák. Včetně budov by kraj měla vyjít její koupě na 317 až 320 milionů. „Po dobu 10 let by roční splátka byla 30 milionů. Starosta souhlasil s tím, že inkasované peníze by město vrátilo zpět do nemocnice,“ uvedl Novák.

Fanouškům na Facebooku se o návštěvě Litoměřic z minulého týdne svěřil v pondělí ministr zdravotnictví. „Vedení města jasně řeklo, že nemocnici neprodá do soukromých rukou. Protože ji však už dál provozovat nechce, jedná o jejím převodu se společností Ústeckého kraje Krajskou zdravotní, která v regionu provozuje celou řadu zařízení,“ napsal Adam Vojtěch.

Nemocnice v Litoměřicích je podle něj ukázkou ekonomicky stabilizovaného a fungujícího zařízení a věří, že se bude dále rozvíjet. „Pomoci by tomu mělo i to, že v příštím roce do nemocnice půjde minimálně o 33 milionů korun více než letos,“ slíbil ministr.