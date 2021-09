Ve finiši je líčení s exšéfem litoměřické drůbežárny Melbro Vladislavem Větrovcem. Po předešlých závěrečných řečech obhájkyně a státního zástupce hodnotil u litoměřického okresního soudu v pondělí 6. září průběh více než deset let trvajícího dokazování samotný obžalovaný. Tomu navrhuje státní zastupitelství za porušování povinnosti při správě cizího majetku tři roky za mřížemi a půlmilionovou pokutu. Před dvaceti lety měl totiž přes fingované faktury a předražené smlouvy vyvádět miliony korun z firmy spolu s už nežijícím konkurzním správcem Josefem Vavřičkou.

Větrovec ale naznačuje, že podvodného jednání se mohl dopustit jen tento jeho spoluobžalovaný, anebo možná i další osoby. Včetně intrikářů z firmy dnešního premiéra Andreje Babiše AGF Trading, která krachující drůbežárnu koupila v konkurzu v roce 2001 a později sfúzovala s holdingem Agrofert. Ten je dnes kvůli Babišovu premiérskému angažmá ve svěřenských fondech.

Větrovec tak dedukuje ze znaleckého posudku, součásti spisu, který detailně zkoumal. Tam se měl dozvědět třeba to, že AGF Trading vystavovala Vavřičkovi opakovaně faktury za nedodržení smlouvy o finanční výtěžnosti Melbra v milionových částkách, podle něj nesmyslně. „Fabrika šlapala a výtěžnost byla jasná,“ tvrdí Větrovec, který se pozastavuje třeba i nad statisícovými fakturami za údajné krádeže v kancelářích 40 zaměstnanců AGF Trading, operujících tehdy v Melbru.

Nelíbí se mu proto, že soud i přes dřívější naléhání obhajoby nevyslechl jediného tehdejšího člověka z AGF Trading. „Ani pana Babiše, ani kohokoli jiného jsme pro jistotu nezavolali,“ zlobí Větrovce, podle kterého tu ne on, ale někdo jiný udělal transparentní podvod. „Je to obyčejný tunel, prachsprostý,“ říká a vadí mu, že se přitom senátu zpovídá sám.

Podle Větrovce v jeho kauze pochybila justice. Vrací se přitom do období loňského končícího dubna, kdy mělo uplynout 10 let od podání obžaloby k soudu a schylovalo se k promlčení kauzy, již však často protahovala i Větrovcova údajná zdravotní indispozice.

Soud na něj tehdy vydal zatykač a on nakrátko putoval do vazby. Stěžuje si, že tehdy ztratil svobodu na 18 dní rozhodnutím vazebního zasedání, na které ani nemohla dorazit jeho advokátka. Krajský soud ho po tehdejší stížnosti nechal z vazby propustit, ale začala běžet nová promlčecí lhůta. Podle Větrovce však mělo být trestní stíhání přerušeno, zásah byl podle něj účelový. „Jednoduše se vydá příkaz k zatčení. Že to je protizákonně, nikoho nezajímá,“ lamentuje.

Zpochybňuje také věrohodnost důkazů, z nichž čerpá státní zastupitelství. Především posudek znaleckého ústavu, který se podrobně zabývá ekonomikou Melbra. Kredit znalců je podle Větrovce pochybný proto, že se společnost podle obchodního rejstříku zabývá především oceňováním nemovitostí. „Tento posudek je pro tuto trestní věc nepoužitelný,“ tvrdí obžalovaný. Pozastavuje se také, že znalci zkoumali na 77 šanonů jemu neznámých dokumentů. „Volal jsem do archivu, jestli tam ty dokumenty jsou. Nejsou, prý si je odvezla kdysi policie, ale už je nevrátila. Kde jsou?“ táže se obžalovaný.

Hlavní líčení s Vladislavem Větrovcem má pokračovat na konci září.