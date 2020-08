Za přísných bezpečnostních opatření začalo v pondělí 24. srpna na ústeckém krajském soudu ostře sledované líčení. Jedná se o odvolání A. I. Dialla, ale i jeho žalobce. Litoměřické státní zastupitelství muži s migračním pozadím klade za vinu znásilnění 16leté dívky, ke kterému došlo loni v červnu u Lukavce na Litoměřicku.

Abdallah Ibrahim Diallo u soudu v Ústí nad Labem | Foto: Deník/Karel Pech

Proč takové manévry, dokonce s „tajnými“ na chodbě? Na líčení si totiž dali „dostaveníčko“ členové a sympatizanti Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Včetně jejího šéfa Tomáše Vandase. „Dělníci“ svou účast předem veřejně oznámili a bezpečnostní složky na ně byly připraveny. Když dva po zuby ozbrojení muži z vězeňské služby se samopalem přiváděli vazebně vězněného Dialla, už dříve oddělený hlouček asi desítky různě starých mužů na něj pokřikoval z několikametrové vzdálenosti nadávky jako „Ty prase“. Poté, co předseda senátu vpustil do jednací místnosti omezený počet novinářů, Vandas a spol se začali dohadovat s justiční stráží o tom, proč je do síně nepustili. Pro toto líčení ale byla vybrána malá místnost a nikdo další by se do ní stejně nevešel.