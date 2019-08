Součástí zatím nepravomocného pondělního rozsudku litoměřického okresního soudu je i vyhoštění na dobu neurčitou a uhrazení škody kolem sta tisíc. Po rozsudku muže od soudu odvedla eskorta do vazby. Tam je od té doby, co ho po dvou dnech od řádění chytila policie.

Násilí v centru Roudnice se podle obžaloby dopustil 16. března. Terčem jeho útoku byla nejdřív před kaplí svatého Josefa 31letá žena mongolské národnosti, potom u autobusové zastávky na Karlově náměstí 16letá dívka. Napadl i její matku, která dceru bránila, a stihl ještě okrást o kabelku starší ženu na nádraží. „Až na drobné detaily hlavní líčení prokázalo, že se obžalovaný dopustil všech bodů obžaloby,“ konstatovala soudkyně Alexandra Šetková. „Jeho doznání bylo neurčité, nejasné, ale soud měl dost důkazů, aby ho uznal vinným,“ dodala.

Obhajoba se snažila, aby soud překvalifikoval skutky navržené obžalobou na opilství s nižší trestní sazbou. Moraru byl totiž v kritické době silně pod vlivem vodky a piva vypitých před večerkou a v barech 9999 a Monaco. I jeho známý Ukrajinec, s nímž dotyčný divoký podvečer v Roudnici trávil, v přípravném řízení potvrdil, že sotva stál na nohou. „Obtěžoval lidi. Choval se jako prase. Musel jsem ho držet za bundu,“ uvedl Rumunův známý.

Senát dal ale místo vlivu alkoholu na cizincovy ovládací i rozpoznávací schopnosti za pravdu obžalobě. „Znal účinky alkoholu na svou osobu, mohl se jeho užívání zdržet,“ uvedla 13. srpna v závěrečné řeči litoměřická okresní státní zástupkyně Kateřina Doušová. Neakceptovala ani gastarbeiterovo poukazování na předchozí léčbu z depresí.

Rumunovi tak nepomohlo, že se v závěrečné řeči kál. „Velmi velmi toho lituji, v životě bych to už udělat nechtěl, nevím vůbec, proč jsem to udělal. Je pro mě velmi těžké myslet na to, co jsem spáchal. Omlouvám se za to,“ řekl s pomocí tlumočníka.

Jedinou polehčující okolností mu bylo kromě dílčí lítosti to, že dosud nebyl na našem území trestán. Pokud by šlo o občana České republiky, soud by prý byl možná přísnější. „Vzhledem k tomu, že není v zájmu státu, aby se v něm zdržovali občané páchající tak závažnou trestnou činnost, byl trest doplněn vyhoštěním,“ dodala soudkyně.

Navrch musí Moraru zaplatit poškozeným část škody. Nejvíc, přes půl milionu korun, požadovaly nezletilá s její matkou. Soud vyhověl jen tomu, co precizně doložily, jako náklady na rozbité brýle, lékařské zprávy, bolestné nebo rozdíl mezi skutečnou mzdou a nemocenskou. S nemajetkovou psychickou újmou je i vzhledem k možnostem vymoci takový objem peněz na odsouzeném odkázal na občanskoprávní řízení.

Přidělení obhájci Michal Kaán a Ladislav Maleček se pokoušeli, aby soud kladl podstatnější důraz na to, jak moc byl mladík opilý, o čemž svědčil i znalec v oboru psychiatrie Jan Drahozal. Zdravotní stav s ozvěnami deprese umocněný alkoholem podle nich v cizinci vyvolal procesy, které se objevují v jaderných elektrárnách. Trest odnětí svobody na pět let je podle nich nepřiměřený a navrhovali nejvýše 3,5 roku. O jejich návrhu by měl rozhodnout ústecký krajský soud.