Pravomocně skončil proces s šestadvacetiletým Ukrajincem Denisem Maljarčukem. Ten se justici zpovídal z účasti na dopravní nehodě u Roudnice nad Labem zhruba před dvěma roky. Kvůli ní mají hned dva lidé z posádky nabouraného auta trvalé zdravotní následky, mladá žena se dokonce musí pohybovat na vozíku.

Kvůli těžké dopravní nehodě na Podřipsku odsoudili Denise M. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Okresní soud v Litoměřicích za to muže již v květnu poslal do vězení na čtyři roky. Senát tak neuvěřil cizinci, který dokola a až do konce hlavního líčení tvrdil, že auto řídil jeho kamarád. Proto také nepřekvapilo, že se na místě odvolal. To samé ale udělal i státní zástupce, který muži navrhoval o rok delší trest.

Krajský soud se nakonec s postojem soudu první instance ztotožnil, ale cizinci přidal ještě půl roku navrch. „Ve věci bylo rozhodnutí okresního soudu změněno, a to tak, že byl zrušen výrok o trestu, přičemž nově byl uložen trest odnětí svobody v trvání 4,5 roku,“ shrnula mluvčí soudu Veronika Suchoňová.

Za vážnou nehodu u Roudnice dostal 4 roky. Neřídil jsem, trvá muž na nevině

Podle svědků muž řídil zjevně velmi opilý. Krajský soud v Ústí nad Labem v případu rozhodoval před několika týdny. Muž má navrch zaplatit náklady pojišťovnám na léčení všech zraněných, které jen dosud činí kolem 1 milionu 650 tisíc. Součástí verdiktu je i trest vyhoštění po dobu pěti let po propuštění z vězení.