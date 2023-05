Nové skutečnosti vyplynuly při soudním projednávání nehody ve čtvrtek 11. května, po níž je mladá žena na vozíku. Soud o obžalovaném rozhodne ještě v květnu.

Kvůli těžké dopravní nehodě na Podřipsku soudí v Litoměřicích Denise M. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Okresní soud odročil kauzu vážné nehody u Roudnice na 22. května. Při ní se před rokem a půl v mlze střetla dvě auta. Škodovka s tříčlennou posádkou po nárazu mercedesu dostala ještě jeden náraz od stromu ve škarpě. Nehoda měla fatální následky především pro 20letou studentku, která skončila na vozíku.

Saša S., majitel mercedesu, policii několik měsíců tvrdil, že řídil on. Obžalovaný Denis M. mu za to slíbil peníze, vyplynulo ze čtvrtečního líčení u litoměřického okresního soudu. Sašova zranění i zajištěné genetické stopy ale odpovídaly pozici spolujezdce. A jako obžalovaný z přípravného řízení vyšel Denis M. Ten ale přesto i během dokazování u soudu trvá na tom, že neřídil on, ale jeho kamarád.

Jako poslední svědek ve čtvrtek 11. května vystoupil právě Saša S. „Byl svátek, sešli jsme se, měli pivo a sedmičku whisky,“ popsal muž osudový den. Přiznal, že od ubytovny dělníků v Roudnici nejprve odřídil cestu s asi pěti muži na nedalekou pískovnu. „Pak jsme se vrátili, ještě jsme pili,“ dodal svědek s tím, že pak došlo pivo a jel už jen s Denisem do nedalekého Předonína do večerky pro další alkohol.

Na cestě tam a zpočátku i zpátky byl za volantem on. „Denis mě ale několikrát prosil, ať ho nechám řídit. Kousek od večerky jsem zastavil a vystřídali jsme se. Jel rychle, řekl jsem mu, ať sundá nohu z plynu, pak zatáčka, v protisměru auto,“ dodal muž s tím, že když po nárazu přišel k sobě, viděl krev. Nebyl připoutaný a praštil se čelem a nosem do předního skla.

Další den měl muž vypovídat na policii. „Zastavil jsem se na ubytovně za Denisem a on, ať to vezmu na sebe, aby nedostal vyhoštění. Nabídl, že mi zaplatí za rozbité auto tři sta tisíc. V tu dobu jsem neznal následky havárie, tak jsem se na to chytnul,“ řekl Saša S., který před policií výpověď změnil až potom, kdy mu došly možné důsledky trestního řízení pro něj i jeho rodinu.

Denis M. ale i teď říká, že řídil Saša S. a přemlouval ho, aby to vzal na sebe, když nemá rodinu. Na dnešním líčení chtěl dosáhnout svědeckého slyšení policisty a prezentaci komunikací obou mužů na messengeru i zhotovení nových otisků prstů z auta. Senát to zamítl s tím, že důkazů je dost a k nehodě by to nic nového neřeklo. Už 22. května v případu zazní závěrečné řeči a soud ve věci vyhlásí rozhodnutí.

Žalobce muži navrhuje nepodmíněný trest čtyř let. Soud zajistil auto Denise M. na eventuelní uspokojení škody přes milion a půl, ve hře je také vyhoštění obžalovaného.