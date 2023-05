/FOTO, VIDEO/ Rozsudek, prozatím nepravomocný, padl kvůli dopravní nehodě mezi Roudnicí nad Labem a Předonínem. Zranilo se při ní několik osob, dvacetiletá žena nemůže chodit.

Rozsudek si v kauze vážné nehody u Roudnice vyslechl v Litoměřicích Denis M. | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Na čtyři roky do vězení poslal v pondělí 22. května litoměřický okresní soud Denise M. z Ukrajiny. Podle senátu v opilosti zavinil před rokem a půl dopravní nehodu, kvůli níž mají hned dva lidé z posádky nabouraného auta trvalé zdravotní následky. Mladou ženu nehoda dokonce odsoudila k pohybu na invalidním vozíku. Šestadvacetiletý cizinec má navrch zaplatit náklady pojišťovnám na léčení všech zraněných, které jen dosud činí kolem 1 milionu 650 tisíc. Součástí verdiktu je i trest vyhoštění po dobu pěti let po propuštění z vězení. Obžalovaný trvá na své nevině a na místě se odvolal. To samé ale udělal i státní zástupce, který mu navrhoval o rok delší trest.

V mercedesu, který nehodu zavinil, seděl kromě Denise M. ještě majitel vozu. Ten se původně k řízení přiznal, před soudem ale nakonec uvedl, že lhal. „Jeho výpověď byla jen jedním z celé řady důkazů,“ uvedla soudkyně Halka Lacinová s tím, že šlo především o výpověď muže, který v nabouraném vozidle také seděl. Povoláním policista věděl, co dělat, a vyfotil i označil pachatele. „Zajistil důkaz pro celé trestní řízení,“ konstatovala předsedkyně senátu. Soud měl k dispozici i telefonát na linku 158 od dalšího svědka nehody. Ten rovněž označil Denise M. jako řidiče, který opilý a nejspíš i pod vlivem marihuany rozkřikuje, že jel půjčeným vozem, že je to prů…r, a z místa bouračky odcházel. Dalším důkazem byl i charakter zranění majitele vozu, které odpovídalo pozici na místě spolujezdce.

Denisovi M. hrozilo až osm let vězení za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti u dvou osob. Poškozený muž má ještě po roce a půl od nehody problémy se zlomenou rukou a čeká ho další operace. Ještě hůř je na tom mladá žena, která se musí pohybovat na vozíku. „Aktualizované lékařské zprávy hovoří o trvalém stavu,“ upozornil žalobce Jakub Lédl. Přitěžující okolností Denisovi M. bylo, že z místa nehody odešel. I to, že podle senátu neprojevil sebereflexi ani před soudem. Při dnešním zdůvodnění rozsudku se dokonce smál. A to i přes přítomnost poškozené ženy.

Obhájce Luboš Hendrych pro muže navrhoval zproštění obžaloby. Argumentoval i tím, že jeho postoj k vině byl od začátku až do konce konzistentní. „Že do všeho podával stížnosti, ještě nejsou důkazy o jeho nevině,“ oponovala soudkyně.

Muž zopakoval tvrzení o své nevině i u soudu v pondělí 22. května. „Neřídil jsem mercedes nikdy v životě. Máte veškeré důkazy, že jsem seděl na místě spolujezdce,“ uvedl Denis M. a zopakoval o majiteli vozu, co už řekl dříve. „Když jsem šel domů, sedl si na mé místo, potřísnil airbag svou krví a baseballovou pálkou rozbil čelní sklo. Těsně po nehodě nebylo rozbité, říkám pravdu,“ naléhal obžalovaný. Kvůli jeho odvolání i odvolání žalobce se případem bude znovu zabývat krajský soud v Ústí nad Labem.