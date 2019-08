/FOTO/ Případem brutální vraždy teplické prostitutky se ve středu začal zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem. Obžalovaným je 29letý Ukrajinec Andrii Matsola, který do Teplic přijel za prací. Podle obžaloby prostitutku vloni 11. prosince v 23.11 hodin napadl u ruční myčky v Nákladní ulici v Teplicích, odtáhl ji za reklamní billboard a tam ji znásilnil. Poté, když mu žena pohrozila přivoláním policie, zvedl ze země půlkilový kámen a umlátil ji.

Případ, kterým se od středy zabývá Krajský soud v Ústí, se odehrál loni 11. prosince. Tehdy 28letý Ukrajinec popíjel se svými přáteli pivo a vodku na teplické ubytovně v Novosedlicích. Večer se rozhodl vyrazit do ulic za zábavou a sexem. Na čerpací stanici si koupil prezervativy a přemýšlel, jestli půjde na diskotéku, nebo za prostitutkami. Na cestě narazil na nevšedního průvodce nočním městem. „Potkal jsem bezdomovce, kterému jsem koupil víno. On mi za to slíbil, že mi ukáže, kde jsou nějaké levné prostitutky,“ sdělil u soudu prostřednictvím tlumočníka Matsola.