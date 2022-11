Do ohrádky ústeckého krajského soudu se ve středu 9. listopadu po roce a půl vrátil Patrik Stojka. 26letý Roudničan si ve valdické věznici odpykává 11letý trest, který loni v červenci potvrdil i Vrchní soud v Praze. Podle pravomocného verdiktu byl 19. června 2019 strůjcem brutálního útoku na 74letou ženu. Do jejího domu ve Straškově-Vodochodech na Litoměřicku Stojka vtrhl podle soudu s dnes 21letým Radkem Horváthem a z ženy chtěli násilím vymámit peníze. Bušit do ní měli i baseballovou pálkou, poranili jí i mozek a oči. Ve hře je teď nový proces.