Matek teď chce jít za očištěním svého jména ještě dál. „Nesouhlasím s tím a podal jsem odvolání k Ústavnímu soudu,“ tvrdí. Z veřejné databáze infoSoud zatím není zřejmé, že by jím zmíněný soud měl danou věc na stole. Ústavní stížnost je podle informací redakce zatím možná spíše jen v rovině Matkovy úvahy, případně konzultace s právníky.

Spor o zakázku na zasíťování pozemků v Hrobcích pokračuje

Luboš Matek podle dosavadních verdiktů jako starosta asi 700hlavých Hrobců v roce 2011 protlačil v málo průhledném tendru na stavební práce firmu – prázdnou schránku Trenameda, která ani nesplňovala podmínky vypsaného řízení. Zakázku provázely další podezřelé okolnosti. Obec Trenamedu na Matkův popud koupila a zakázku zadala Eurovii.

Pro ni ale ve finále stavební práce dělala za podstatně nižší cenu jedna místní firma, ve které Matek dříve krátce figuroval jako jednatel. Ostatně stejně jako ve firmě, která spornou zakázku administrovala. Aby toho nebylo málo, Matek podle veřejných rejstříků figuroval i v představenstvu realitky Infinex, která parcely Pod Skalou od obce koupila a pak je prodávala s cílem zisku.

Matka při vynakládání dalších výdajů za advokáty žene dál přesvědčení, že jde o nespravedlivý proces. Než se ohlížet na autoritu soudů, doporučil redaktorovi Deníku brát v potaz, co kontroverzní stavební akce přinesla obci. „Já se za to nestydím, nebýt mě, v obci není kanalizace a lidé to vidí. Ve své podstatě jsem to zdědil a dotáhl do konce,“ říká Matek.

Podotýká přitom, že v Hrobcích vznikla lokalita pro řadu rodinných domů a obec to nestálo ani korunu. „Najal jsem si na to daňové poradce, kteří dokonce radí ministerstvu financí. A soud řekne, že to bylo špatně? To je těžké,“ komentuje dosavadní verdikty Matek, který dál působí jako zastupitel obce. O rezignaci asi nikdy ani neuvažoval.

Hrobce parcely prodat nemusejí

S dopady exstarostova jednání na obecní záležitosti se od té doby potýká už druhé vedení Hrobců. I v tom, že obec už dříve zmíněný Infinex žaloval. Firma chtěla, aby soud Hrobcům nařídil prodat asi jeden a půl hektaru v dotyčné lokalitě Pod Skalou, a Infinex tak mohl uspokojit zhruba devítimilionovou pohledávku u Trenamedy, která je dnes už v likvidaci.

Litoměřický okresní soud ale žalobu zamítl. „Návrhu na nařízení soudního prodeje zástavy nelze vyhovět,“ rozhodl samosoudce Zdeněk Hammer 6. ledna v usnesení, které má redakce k dispozici. A to s tím, že smlouvy předložené Infinexem byly součástí předem připravené a zmanipulované veřejné zakázky, o které už v jiném řízení soudy pravomocně rozhodly.

Lidem na úřadu se ulevilo. „Konečně vymyšlená desetimilionová pohledávka přestala být strašákem, i když vím, že se můžou odvolat,“ říká starostka Kateřina Hlaváčová. Věc pro obec skutečně asi jen tak neskončí. „Rozsudek nedokážeme pochopit. Čekáme na jeho písemné vyhotovení a náš právní zástupce učiní příslušné kroky,“ komentuje verdikt Jiří Vogl z Infinexu.

Ten o trestním řízení vůči Matkovi sice ví, podle něj ale se zájmem Infinexu nesouvisí. Vogl je přesvědčen, že jeho firma kdysi obci pomohla s nevyrovnanými závazky k Eurovii. „My nebyli účastníkem výběrového řízení nebo smluvních ujednání, která soud napadal. Jednali jsme v dobré víře, proč bychom neměli mít právní ochranu?“ ptá se Vogl.