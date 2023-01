Jiný muž z Terezínska si podle fotografií z internetového inzerátu vybral traktor za více než 70 tisíc. Zaplatil předem a na stroj marně čeká, prodejce se odmlčel. Podvodných inzerátů v poslední době výrazně přibývá. Podle policie se počet podvodných prodejů přes inzertní portály v loňském roce téměř zdvojnásobil.

Oběma případy z Litoměřicka z posledních dnů se zabývají vyšetřovatelé policie. Dvaapadesátiletý muž z Terezínska nyní nemá ani traktor, ani více než 70 tisíc korun. „Prostřednictvím internetového inzertního portálu si objednal traktor. Prodávající nabízel za lákavou cenu zemědělský stroj, který má několikanásobně vyšší hodnotu. Podmínkou byla platba předem na zahraniční bankovní účet. Poškozený zaplatil bankovním převodem, ale na traktor čekal marně. Údajný prodejce s ním přestal komunikovat,” potvrdila policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Jako podvod šetří kriminalisté i druhý případ, který v minulém týdnu nahlásil čtyřiatřicetiletýletý muž ze Štětí. Za výhodnou cenu chtěl přes internet od neznámého prodejce koupit telefon, po rozbalení zásilky se ale hodně divil. „Telefon prostřednictvím sociální sítě nabízela neznámá žena. Přístroj byl zaslán na dobírku za 11 tisíc korun. Když poškozený balíček otevřel, čekalo ho nemilé překvapení. Místo mobilního telefonu nalezl v balíčku několik brambor,” pokračovala Kofrová.

Případy z minulých dní bohužel nejsou v Ústeckém kraji ojedinělé. S tím, jak v poslední době internetovou inzerci vyhledává stále více lidí, stoupá také počet podvodů. A to i přesto, že před neopatrným jednáním na internetu a sociálních sítích často varuje nejen policie.

Vždyť zatímco v roce 2021 policie v Ústeckém kraji řešila přibližně 400 případů podvodných prodejů přes inzertní portály, vloni se tento počet skoro zdvojnásobil.

Nedávno například tepličtí kriminalisté dopadli muže, který oklamal nejméně 40 lidí. Pro podvody využíval také inzertní portály, pod smyšlenými jmény nabízel mince, medaile, bankovky a zlaté slitky. Přitom fotografie „prodávaného“ zboží si jen stáhl z internetu. Nabízel také vstupenky na hokejové zápasy. Lidé mu posílali peníze předem na bankovní účet, zboží už ale neviděli. „Dotyčný si peníze nechával posílat předem na 9 různých bankovních účtů,“ přiblížila mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová. Na kupujících, kteří ale své zboží nikdy neviděli, vylákal celkem zhruba 2 miliony korun, nyní mu hrozí až 8 let za mřížemi. Další případ se stal v Bílině, kde muž podobně „prodával“ herní konzole a telefony.

Odborníci na bezpečné nakupování na internetu radí představit si podobnou situaci v reálném prostředí. Těžko by někdo svěřil desítky tisíc korun někomu, koho potká náhodně na náměstí a ukáže mu pár fotek s tím, že zboží dodá později. Radí si prodávající co nejvíce prověřit, získat co nejvíce informací. Pokud to jde, tak se i osobně setkat, prohlédnout si zboží, nebo alespoň prostřednictvím videohovoru.

„Pokud nakupujete přes internet, buďte obezřetní. Anonymita nahrává podvodníkům, nikdy nevíte, kdo je na druhé straně monitoru. Vybírejte si prověřené obchody. Výhodně nižší cena proti normálu je podezřelá. Buďte při nákupu přes internet velice obezřetní a ověřte si na internetu spolehlivost a recenzi prodejce. Nikdy neplaťte celou částku předem,” nabádá policejní mluvčí Pavla Kofrová.

„Platbu předem provádějte jen tehdy, jde-li o skutečně důvěryhodného obchodníka. Jistě nedáte peníze na ulici neznámému člověku s příslibem, že vám v budoucnu dodá věc. Na internetu tak však řada uživatelů činí. Platbu předem provádějte jen tehdy, pokud jste si jisti, že jednáte s důvěryhodným dodavatelem,” dodala mluvčí.

K obezřetnosti nabádají experti i v případě obchodů. Některé stránky mohou e-shop jen připomínat, nebo se může jednat o pochybné obchodníky. „E-shop spustí během dvou až tří dnů, nechají ho pár týdnů běžet, vyberou peníze od několika desítek až stovek obětí a poté zmizí, aby ve stejné činnosti pokračovali na jiné internetové adrese,“ popisuje mechanismus podvodů Jan Vetyška z Asociace pro elektronickou komerci.

„Věnujte velkou pozornost výběru správného obchodu. Ne vždy znamená nejnižší cena nebo líbivý vzhled nejlepší volbu. Pokud nemáte s vybraným obchodem zkušenosti, zjistěte si na internetu nebo od známých pozitivní reference,” radí zástupci asociace.