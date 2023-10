Policie varuje před novým postupem podvodníků. Propracovanou historkou se snaží získat přístup k penězům na účtech obětí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Hájek

Nejnovější způsob podvodu vyšetřuje policie v Litoměřicích. 43letá žena tam přišla o bezmála 150 tisíc korun. Věřila, že ji kontaktoval zástupce její banky.

„Poškozené ženě přišla podvodná SMS, která jí měla nabízet státní příspěvek na bydlení. Součástí zprávy byl internetový odkaz, který ji přesměroval na Portál občana. Zde zadala přihlašovací údaje ke svému bankovnictví, kdy následně po jejich vyplnění byla kontaktována údajným pracovníkem banky, který jí uvedl nepravdivou legendu o napadení jejího bankovního účtu. Následně ji instruoval, aby převedla všechny peníze ze spořicího účtu na běžný účet,“ popsala podvodnou historku policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Past sklapla vzápětí, když podvodník požádal o autorizační kód k platbě údajně nutný k převedení peněz na takzvaně bezpečný účet. „Žena po splnění těchto podmínek zjistila, že byly bez jejího vědomí odčerpány finanční prostředky ve výši téměř 150 tisíc korun,“ konstatovala mluvčí.

Policie zahájila vyšetřování s podezřením na spáchání podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného opatření platebního prostředku.

Podvodníci často sázejí na paniku

Lidé by se měli mít na pozoru. Banky podobné postupy nikdy nepoužívají. Jejich pracovníci nikdy nežádají přístupové informace k účtům, panické přesuny prostředků kvůli údajnému narušení bezpečnosti, natož například povolení vzdáleného přístupu a podobně.

Výše popsaný případ je jedním z nejnovějších a nejpropracovanějších způsobů útoků na účty vybraných obětí. Jak to probíhá? „Nejprve vám přijde SMS zpráva ohledně státního příspěvku. Kliknutím na odkaz a následným vyplněním citlivých přihlašovacích údajů na podvodném webu umožníte pachateli přístup do vašeho bankovnictví, což mu samotní nevědomky potvrdíte. Pachatel následně zadá transakci na připravený bankovní účet a čeká, zda mu to v rámci manipulace odsouhlasíte v rámci vícefaktorového ověření. V případě, že odsouhlasíte, tak jsou z vašeho účtu okamžitě odcizeny finanční prostředky. V případě, že transakci nepotvrdíte, tak vám obratem volá pachatel, který se vydává za pracovníka vaší banky s tím, že máte napadený účet a musíte okamžitě všechny své peníze převést na 'bezpečný' účet, který vám nadiktuje. Tím, že má pachatel přístup do vašeho bankovnictví, tak zná i citlivé informace o vaší osobě, včetně zůstatku na účtu a faktu, že jste reagovali na podvodnou SMS zprávu,“ varuje mluvčí Kofrová.

„Banky takto nikdy nepostupují. Ministerstvo práce nikdy takového SMS zprávy s odkazem neposílá. Celé je to podvod. V případě podezření na napadení vašeho účtu okamžitě kontaktujte svou banku,“ nabádá policie.