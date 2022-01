Návnadou v historce podvodníka tentokrát byla kryptoměna, tedy virtuální peníze. Údajný finanční specialista po telefonu tvrdil, že muži pomůže s odblokováním a zpřístupněním jeho účtu na kryptoměny, na kterém se prý mělo nacházet 8100 amerických dolarů. Přemluvil ho k nainstalování aplikace pro vzdálený přístup do počítače. Transakce tak prý bude jednodušší. Poškozený dokonce pachateli umožnil přístup do svého internetového bankovnictví.

„Na tuto vzdálenou správu se 'specialista' se souhlasem poškozeného opakovaně přihlašoval a převáděl peníze z účtů poškozeného na různé jiné účty. Vyvrcholením finanční ztráty byl souhlas poškozeného se dvěma úvěry v celkové částce jeden milion korun. Jeden úvěr si přitom ještě pachatel navýšil o částku přesahující tři sta tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Alena Bartošová.

Všechny tyto kroky měly vést ke slíbenému odblokování „kryptoměnového“ účtu. „Poškozený muž navíc podvodníkovi poskytl kopii svého dokladu totožnosti. Tím pro muže z Děčínska skončila veškerá komunikace s údajným finančním specialistou,“ dodala mluvčí Bartošová.

Kriminalisté nyní věc šetří jako podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

Policie současně varuje, že podobných případů eviduje v Ústeckém kraji více. Poškození mnohdy přijdou o úspory v řádech statisiců korun, a to aniž by pachatele kdy vůbec viděli. Podvodníci je často kontaktují po telefonu nebo přes sociální sítě.

„Nebezpečné bývá právě to, že oběť často podvodníkům, kteří se vydávají za investiční poradce, poskytne kromě osobních údajů, snímků dokladů totožnosti či platebních karet také vzdálený přístup ke svému počítači. 'Vybílení' účtu pak už nebrání prakticky nic,“ upozorňuje policejní mluvčí s tím, že tyto „virtuální“ podvody se nemusí týkat pouze investic do kryptoměn. Může jít i o běžné finanční převody, kdy je prý z bezpečnostních důvodů nutný převod financí na účet uvedený údajným pracovníkem banky.

Právě jako bankovní úředníci nebo policisté často nepoctivci vystupují. Pomůže jim to navázat hovor a získat důvěru vyhlédnuté oběti. „Ve výčtu podvodů se objevuje také nabádání k výběru finanční hotovosti a vložení do takzvaného bitcoinmatu; případně i vložení financí do bitcoinmatu prostřednictvím QR kódu,“ dodává policejní mluvčí Bartošová.

Scénáře se ve své podstatě opakují. Společným prvkem a zároveň nebezpečím je zdánlivá věrohodnost. Lidé by měli být velmi obezřetní a na podobné nabídky nereagovat. „V žádném případě nesdělujte k vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k on-line bankovnictví. Buďte velmi opatrní i při různých investičních nabídkách, zejména těch, které jsou anonymní cestou spojeny se získáváním citlivých a dalších údajů o vás,“ zopakovala základní pravidla policistka.

Pokud občan nabyde dojmu, že se dostal do hledáčku podvodníka, měl by o tom informoval policii buď na krizové lince 158 nebo přímo na jakékoliv policejní služebně. Důležité je v těchto případech neváhat, problém rychle nahlásit a shromáždit co nejvíce případných důkazů. Ty by mohly vést k ohalení pachatele a navrácení pozbytých peněz. „Může se jednat o nahraný hovor, případně jakoukoliv jinou komunikaci s pachatelem,“ poradila Alena Bartošová.

Jak nenaletět podvodníkovi při investici do kryptoměny?



- Ke každé investici přistupujte jako k rizikové a nikdy k investování či nákupu kryptoměn nepoužívejte celé své jmění.

- Před tím, než se rozhodnete investovat do kryptoměn, zjistěte si, jak fungují velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej kryptoměny.

- Vždy pečlivě ověřujte věrohodnost investičního poradce či společnosti. Rozhodně nespoléhejte jen na internetové recenze, ty může napsat kdokoliv, tedy i podvodník.

- Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky investičních platforem bývají profesionálně zpracované, často umožňují vytvoření uživatelského účtu a sledování, samozřejmě podvrženého a fiktivního, portfolia.

- Za žádných okolností neposkytujte vzdálený přístup ke svému počítači.

- Chraňte své osobní údaje, přístupová hesla a údaje z platebních karet.

- Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

- Pozor na reklamy! Podvodníci si mohou jednoduše zaplatit reklamní kampaň u velké platformy (např. Google, Facebook…) s odkazy na svoje podvodné stránky. Takové reklamy se pak mohou objevit kdekoli, klidně i na prověřených stránkách.



Zdroj: Policie ČR