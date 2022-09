"Pod touto smyšlenou legendou jí dále uvedli do tísně, že může dojít k napadení jejího bankovního účtu a k neoprávněnému zřízení bankovního úvěru na její jméno a přiměli ji k rychlému zřízení bankovního úvěru. Poškozenou dále instruovali k převedení peněz na bezpečné místo formou výběru peněz a jejich následného vložení do bitcoinmatu na různé jimi určené účty," popsala způsob zločinu policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Poškozená bezprostředně poté pojala podezření, že se jedná o podvod a věc oznámila na Policii ČR. "Byla jí způsobena majetková újma ve výši 600 tisíc korun," uvedla mluvčí Kofrová s tím, že policie věc vyšetřuje jako trestný čin podvodu.

Policie zároveň upozorňuje, že podobné podvody eviduje na celém území Ústeckého kraje každý den. Lidé podvodníkům podléhají i přes to, že podobné případy už byly v médiích opakovaně popsány.

Lidé by v žádném případě neměli reagovat na telefonní hovory, SMS zprávy či e-maily, kde se je někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou jejich finanční prostředky v ohrožení a vlastník musí učinit další kroky pro jejich záchranu. Pokud by tomu tak bylo, učiní příslušné kroky sama banka. V případě pochybností je vždy rozumné neprodleně kontaktovat osobně či telefonicky svou banku, potažmo tísňovou linku Policie ČR 158.