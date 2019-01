Roudnice n. L. - Litoměřickým kriminalistům se podařilo objasnit případ, ke kterému došlo počátkem března tohoto roku v Roudnici nad Labem.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: NEXT

Na základě operativního šetření zjistili, že krádež i požár má na svědomí jedna osoba, a to 22letý muž z Roudnice nad Labem. Mladík nejprve vnikl nezjištěným způsobem do jednoho roudnického obytného domu, dále ze společné chodby domu vstoupil do sklepních prostor, odkud odcizil jízdní kola, hudební nástroje, televizní přijímač a další zde uložené věci. Při odchodu z místa nezjištěným způsobem založil požár, který se rozšířil na další sklepní kóje.

Musela proběhnout evakuace zde žijících osob, které byly ohroženy na zdraví a životě. Škoda je předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc korun a je předmětem dalšího šetření. Mladík si v převzal obvinění pro trestné činy krádeže, porušování domovní svobody a obecné ohrožení. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody od tří do osmi let.