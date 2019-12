Policejní hlídka podezřelé vozidlo zahlédla a následně zastavila v obci Sulejovice. Za volantem seděla žena, která přes opakovanou výzvu odmítala spolupracovat. Odmítla se rovněž podrobit dechové zkoušce na alkohol a testu na jiné návykové látky.

Další jízda jí byla zakázána a nyní jí v rámci přestupkového jednání hrozí zákaz řízení od 1 do 2 let a finanční postih od 25 do 50 tisíc korun.

(pk)