Tři roky vězení podmíněně odložených na zkušební dobu pět let. A navrch povinnost zaplatit škodu téměř 16 milionů. Takový trest vyměřil ve středu 9. prosince Okresní soud v Litoměřicích Evě Štíbrové, dlouholeté exředitelce zdejšího muzea. Z něj se během jejího vedení ztratily tisíce historických předmětů. Přišel na to po mimořádné inventuře nový šéf Tomáš Wiesner. „Porušila povinnost spravovat cizí majetek a způsobila škodu velkého rozsahu,“ konstatovala soudkyně Alexandra Šetková.

Rozsudku naslouchaly v jednačce ve středu obě dvě strany i zmocněnkyně aktuálního poškozeného zřizovatele muzea, Ústeckého kraje. A pak si nechaly lhůtu na rozmyšlenou o případném odvolání. „Nebudu to komentovat,“ řekla po skončení líčení Štíbrová novinářům. „Vyčkáme na písemné vyhotovení rozsudku,“ doplnila její obhájkyně. Žalobce Josef Zronek byl s výrokem soudu spokojen, verdikt se od jeho návrhu lišil jen minimálně.

V éře Štíbrové v letech 1974-2012 se ztratily sochy, mince, ale třeba i latinský graduál, jen ten odhadem skoro za milion, který muzeu v roce 1951 zapůjčil litoměřický archiv. Teď se cenná kniha nachází v Rakousku. Podle senátu exšéfka muzea nezajistila dostatečnou ochranu sbírek před krádežemi, nezavedla patřičný klíčový režim. Předměty nedokázala ochránit ani před plísněmi a korozí. Přestože docházelo ke ztrátám a ona si to musela uvědomovat, nepřijala žádná opatření k nápravě a neinformovala ani ministerstvo kultury, ani policii.

Štíbrová tvrdila, že nevěděla, co vlastně v roce 1974 přebírá, a že tam dost možná nebyly ani všechny ztracené artefakty, vyčíslené obsáhlou obžalobou. „Tuto obhajobu soud nepřipouští,“ řekla Šetková. Pokud by to tak skutečně bylo, exředitelka měla podle senátu už dříve zjistit, zda a co chybí, a zaznamenat to. Zaměstnanci muzea ale navíc u soudu vypověděli, že uvedené předměty viděli, využívali je badatelé a byly i vystavovány.

Exředitelka si také stěžovala na tristní podmínky, které jí zajistil zřizovatel, nejprve okres, pak kraj, v depozitáři v Ploskovicích. Na zdejším zámku ale podle některých svědků nebyly podmínky tak špatné a přinejmenším pravidelné inventury tam šlo provádět. Pokud pak sbírky Štíbrová nechala přesunout do ještě méně vyhovujícího vesnického kulturáku, byla to její zodpovědnost, zmínila soudkyně. Ani tam ale podle ní nebyla situace katastrofální a se sbírkami šlo pracovat i zde.

Na expředitelku koncem jejího působení ohledně ztrát čím dál víc apelovali podřízení, její reakce na to ale nebyly adekvátní. Říkala, to se najde, i třeba v případě rozměrných soch. Nenašlo se však téměř nic. Pro senát bylo důkazem manažerského selhání Štíbrové i to, že chybějící generální inventuru dokázal udělat během poměrně krátké doby její nástupce. I tomu nicméně trvala přes tři roky a zásadně ochromila fungování muzea.

Líčení neodpovědělo na to hlavní: kam se cenné předměty z litoměřického muzea poděly. Spekuluje se zejména o nekalém angažmá jednoho z bývalých zaměstnanců zařízení, restaurátora Aloise Kučery, který ovšem už nežije. Podle svědků měl za Štíbrové éry nepochopitelně volný přístup ke všemu. „Je důvodné podezření, že byl klíčovou osobou, která se podílela na odcizování majetku,“ konstatovala Šetková.

Za zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku Štíbrové původně hrozilo až osm let vězení. Polehčující okolností jí byl čistý trestní rejstřík i doba, která od spáchání skutku uplynula. Ale zase s ohledem na to, že kauzu výrazně prodloužilo její nutné zdlouhavé zadokumentování. Vyšetřování trvalo několik let policii, inventura zase muzeu a i líčení u soudu trvalo zhruba rok a půl. Znalci, kteří vypočítávali hodnotu ztracených věcí, se s něčím takovým ještě nesetkali. A muzeum se nevyrovnalo se ztrátami.