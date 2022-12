„Lovosičan se po vyslovení zájmu o tuto službu přihlásil do svého internetového bankovnictví a nechal se přesvědčit k instalaci aplikace, kterou mu zaslala neznámá osoba. Prostřednictvím nainstalované aplikace umožňující vzdálený přístup do jeho počítače, došlo z jeho internetového bankovnictví, bez jeho vědomí, k odčerpání finanční hotovosti ve výši přesahující 150 tisíc korun. Tato hotovost byla odčerpána na 'kryptoburzu' do takzvaných 'kryptopeněženek', které jsou anonymní a jejichž trasování je obtížné,“ informovala Policie ČR o aktuálním podvodu na svých stránkách.