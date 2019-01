Ústí nad Labem - Strach a nejistota trápí rodiče školáků, kteří docházejí do škol v ústecké čtvrti Klíše. Valná část své děti raději doprovází. Nechtějí, aby zmizely jako dvanáctiletá Michaela Muzikářová.

Pohřešovaná Michaela Patricie Muzikářová. | Foto: Reprofoto Deník

Coby dítě v ohrožení hledá Michaelu speciální policejní tým. Včera dopoledne začala pod vedením kriminalistů i pátrací akce v místě Michaelina bydliště a v širším okolí.

„Na pátrání se podílí policisté z místních obvodních oddělení, speciální pořádkové jednotky, policejní psovodi a skupina dobrovolníků z vojenského útvaru," sdělila ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Dívka zmizela beze stopy ve středu ráno. Ani nedorazila do školy. Přitom to sem má z domova jen pár kroků. Bydlí totiž s maminkou v oprýskaném činžovním domě nedaleko ZŠ České mládeže, na dohled od univerzitního kampusu.

SOUSEDI O MÍŠE HODNĚ MLUVÍ

Na blok domů je neveselý pohled. Opadaná omítka, sem tam až na cihlové zdivo. Vyčnívající vývody plynových kotlů pod střechou a pavlačemi. Přerostlé holé keře i stromy uprostřed špinavého neuklizeného sněhu jen umocňují smutnou a zoufalou atmosféru.

Sousedé Muzikářových dnes smýšlejí všelijak. Většinou se ale shodují.

„Hodně o tom mluvíme. To víte, taková událost nikomu nepřidá," povzdechne si muž středního věku.

Představit se nechce, ale hovoří vcelku ochotně. „Míšina maminka tam snad přes Vánoce měla nějakého přítele, přesněji to nedokáži říci. Míša se ho prý ale bála nebo ho snad neměla ráda, nevím," pokračuje.

NEMĚLA RÁDA MATČINA PŘÍTELE?

Podle jeho slov už muž zmizel. „Jestli odešel sám, nebo ho paní vyhodila, těžko říct. Co jsem tak zaslechl a viděl, malá ho moc nemusela. Kdo ví, třeba ji odvezl, aby se pomstil. Nebo je to přesně naopak a ona je s ním, aby mámu pozlobila. Do soukromí jim nevidím a čmuchat ani nechci," říká soused. Vzápětí odchází.

Jiní zase popisují, jak Míšina maminka odjela ráno s kriminalisty. Prý to vypadalo, jako by se usmívala. „Už může vědět víc, ale taky to mohla být obrana před okolím. Znáte to," krčí rameny muž. Ani on si nepřál zveřejnit jméno. „To snad pochopíte," bránil se.

Michaela chodí do klíšské ZŠ České mládeže. Z domu to má zhruba pět minut chůze. Páteční ráno zářila okna školy do probouzejícího se dne. Zebe.

VŠICHNI MAJÍ OBAVY

Děti se trousí v hloučcích. Auta rodičů zastavují před školou, žáci přelézají zábradlí. Ty nejmenší vedou blízcí za ruku, strach je hmatatelný. Dva starší školáci kouří a povídají si.

Dana, která bydlí tři minuty od školy, dnes radši svou jedenáctiletou dceru přivedla.

„Je děsivý, že Míša zmizela. Nikdy nevíte, jak to bude dál. Kdyby tu někdo chodil a chytal děti, vážně z toho mám strach. Divná nejistota. Sleduji vše, televizi i Facebook," svěřuje se matka.

Ani školáci nemají zrovna příjemné pocity. „Můj kamarád s ní vyrůstal. To, proč zmizela, může být z mnoha důvodů. Ve škole říkali, že se den před tím pohádala s kamarádkou, takže to je možná i kvůli tomu. Včera jsme to řešili na hodině: Jestli ji náhodou uvidíme, ať voláme policajty," řekl Honza z Klíše.

Dana, maminka jedenáctileté školačky ze ZŠ České mládeže, váhá. „Třeba je někde schovaná, u kamaráda nebo kamarádky. Něco provedla a řeší to typicky jako malý dítě. Furt člověk doufá, že jí nikdo neublížil, nic se nestalo. Je to i pro nás dost nepříjemné, všichni se bojíme. I tatínkové mají strach."

RODIČE SPOLUŽÁKŮ CÍTÍ HLAVNĚ SMUTEK

Smutek cítí i další matky. Třeba Hana Kynclová z Klíše. „Ještě ji nenašli? Lidi jsou nevšímaví, rodiče se zas bojí. Malé děti a staří lidé jsou dnes terč. Moje děti sem chodily. Dřív se člověk o děti tak nebál, ale dneska je to jiné. A když rodiče nemají čas, pusťte pak děti na kroužek," řekla.

Podobně to vidí i František Hruška z Předlic-Kolonky. „Je to svinstvo, nechápu, co se mohlo stát. Vodíme holky až ke škole, pro jistotu, chodí do třetí třídy. Od nás malé děti vozí skoro všichni, neumím si představit, že bych děti poslal autobusem. Tak malá holka ještě nemá takový problémy, že by vzala čápa. Jsem zvědav, co bude dál," podotýká senior.

Posun v pátrání, ani výsledky rozsáhlé pátrací akce ústecká policie prozatím neoznámila. Informace související s případem mohou lidé volat na linku 158.

Kde po cestě do školy mohla Míša zmizet?

Kde Michaela zmizela, je opravdu záhada. Cesta jí z ulice Na Vlnovce ke škole v ulici České mládeže trvá i pomalejší chůzí maximálně sedm až deset minut. Pokud šla rychleji, sotva pět. Zdejší ulice kolem půl osmé bývají plné. S výjimkou jediného úseku, samotné ulice Na Vlnovce, která je poněkud „za větrem". Ten však lze projít za necelou minutu.

Ostatními úseky, tedy ulicí České mládeže od křižovatky s ulicí Na Vlnovce po křižovatku s ulicí Resslova, okolo půl osmé ráno prochází desítky, neli stovky studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Jedni míří na výuku na filosofickou, případně pedagogickou fakultu, další na Střední průmyslovou školu v sousedství. Za Resslovou ulicí je už dívčina škola.