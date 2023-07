Cesta za vidinou lepšího života skončila pro rodinu ze Sýrie a Turecka na dálnici D8. Migranty odhalila hlídka cizinecké policie při kontrole auta na důležité silniční tepně v Ústeckém kraji. Ve vozidle Mitsubishi Lancer se nacházel řidič a dalších šest osob cizí státní příslušnosti včetně dvou dětí.

Zadržení nelegálních migrantů. Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Šofér převáděl cizince za úplatu a měl si přijít na 500 dolarů (asi 10 700 korun) za osobu. Nebyly to jediné peníze, které migranti museli zaplatit. Otec rodiny již jednomu převaděči dal v Turecku 10 tisíc eur (asi 240 tisíc korun).

„Řidič osoby naložil v Maďarsku s příslibem, že je převeze přes Slovenskou a Českou republiku do Německa. V tu dobu již věděl, že nemají platné povolení k pobytu na našem území. Převoz učinil za úplatu 500 amerických dolarů za osobu,“ řekla ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Policisté u Roudnice chytili převaděče a čtyři migranty ze Sýrie. Jeli k hranici

Třicetiletého řidiče muži zákona zadrželi a převezli do policejní cely. Obviněn je z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

„V případě prokázání viny před soudem obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let. Na muže byl podán návrh na vzetí do vazby,“ dodala mluvčí.