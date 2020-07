Okresní soud na pondělí předvolal svědkyni, která v době konkurzu řešila pohledávku firmy u banky. Jak vyplynulo z její výpovědi, přestože podnik vykazoval obří ztráty, na účet Větrovce v roli jeho šéfa chodily velmi slušné peníze.

Svědkyně Hana Myslivcová působila v roce 2001 na odboru ČSOB řešícím takzvané ohrožené úvěry. Tedy úvěry těch subjektů, u nichž banka předpokládala, že spadnou do konkurzu, protože neplnily své závazky. Předvolání ženě očividně nebylo příjemné, při odpovědích na dotazy soudce i obhájkyně musela lovit hluboko v paměti a příliš toho z ní nevydolovala. „Je to dvacet let, já si to fakt nepamatuju,“ shrnula Myslivcová, která řešila úpadek firmy za banku v takzvaném věřitelském výboru.

Pohledávku společnosti projednávala v přítomnosti Větrovce i dnes již nežijícího konkurzního správce Josefa Vavřičky, který byl v této kauze původně také obžalován. Jeden z výborů, který se zabýval hospodařením litoměřické drůbežárny v úpadku, proběhl i přímo v areálu Melbra. Setkání se účastnil i konkurzní soudce Jiří Vrkoč, což bylo podle dřívější pracovnice banky neobvyklé. Cílem společných schůzek bylo vymyslet, jak uspokojit pohledávku firmy, tedy jak ji revitalizovat nebo prodat.

Soudce v pondělí přečetl zápis z dřívější komunikace Myslivcové s vyšetřovateli. Z něj vyplývá, že i když už byla firma v úpadku a její přibližná roční ztráta skoro 18 milionů, Větrovec bral měsíčně až kolem 200 tisíc.

Myslivcová také dříve uvedla, že se výbor nad disproporcí příjmů a výdajů firmy včetně těch na mzdy vedení pozastavoval. „Uplynulo dalších deset let, nemám k tomu co dalšího říct,“ konstatovala žena v soudní síni na další otázky, kterými se snažil předseda senátu i advokátka rozšířit tyto informace. Soudce nakonec líčení odročil na příští týden.

Hrozilo promlčení

Okresní státní zastupitelství Větrovce (a posmrtně i Josefa Vavřičku) viní z porušování povinností při správě cizího majetku velkého rozsahu, za což hrozí až osm let vězení. Zhruba 39 milionů korun měli v roli ředitele, respektive konkurzního správce vyvést z litoměřické drůbežárny Melbro a českolipské dopravní firmy Autostar Velimex. Melbro, kde podle pamětníků pracovalo víc než sto lidí, spadlo do konkurzu na přelomu let 2000 a 2001, Velimex rok poté.

Obžalovaní vyváděli podle policejního vyšetřování peníze z firmy přes fingované faktury a předražené smlouvy, například na právní poradenství, vymáhání pohledávek či zajištění ochranky. Melbro na konci roku 2001 koupila společnost AGF Trading patřící tehdy Andreji Babišovi (ta později sfúzovala s holdingem Agrofert, který je dnes kvůli Babišovu premiérskému angažmá ve svěřenských fondech).

Kauzou se soud zabývá od roku 2010. Oba obžalovaní se z líčení střídavě omlouvali, Vavřička nakonec loni zemřel. Na případu nejdřív pracovala soudkyně Jana Márová, pak ho dostal Vlastimil Nedvěd. Nad spisem o tisících stranách se vystřídali čtyři státní zástupci. O případu psalo nejméně osm redaktorů regionálního Deníku. Na konci dubna 2020 mělo uplynout deset let od podání obžaloby k soudu a hrozilo promlčení kauzy, soud proto na Větrovce vydal zatykač a na krátko putoval do vazby. Teď může líčení pokračovat dál.