Peníze a tři kartony modrých Viceroyek čtyřicítek. Ty si odnesl z benzinky v Lukavecké ulici muž, který ji přepadl v pátek 8. února kolem 23. hodiny v noci. Vysoký ozbrojený třicátník si přes obličej nasadil černý šátek, na hlavu kapuci, a aby nenechal otisky prstů, na ruce oblékl modré chirurgické rukavice. Podle kamerového záznamu po přepadení odešel směrem do města.

Bandita přepadl jednu ze čtyř žen, které se na stanici střídají. V pondělí ji Deník na místě nezastihl, žádné velké trauma to pro ni ale podle našich informací nepředstavovalo. „Prý byl slušný, řekl jí, že to není nic osobního, ale že musí. Když odcházel, omluvil se jí,“ uvedl zdroj blízký benzince. Tam dosud nic podobného nezažili.

Ve společnosti Mol Česká republika, která čerpací stanici v Lovosicích provozuje, jsou především rádi, že se událost obešla bez zranění. „Došlo k několikahodinovému uzavření čerpací stanice, kterou jsme znovu otevřeli v ranních sobotních hodinách,“ informoval mluvčí společnosti Tomáš Pavlík.

Přepadení čerpací stanice v Lovosicích. Zdroj: Policie ČR

Vyšetřování přepadení vzbudilo pozornost v blízkém okolí. „Oblast prohledával asi půl hodiny i policejní vrtulník s termovizí a psovodi, což kolem půlnoci mohlo probudit mnoho lidí z oblasti kolem Nového Klapý a centra Lovosic,“ popsal jeden z uživatelů Facebooku.

Video z přepadení ukazuje, jak maskovaný muž vešel do čerpací stanice, prošel kolem poličky s pochutinami a nato obsluha dala ruce vzhůru. Když se k ní lupič přiblížil, podal jí igelitku a namířil na ni zbraň. Mladá žena ji naplnila bankovkami, z pokladny do tašky vysypala i drobné. Podle našich informací mu vydala kolem dvaceti tisíc korun.

To, že nekladla odpor, bylo podle policie správné. Ta po pachateli přepadení vyhlásila pátrání. „Muž byl ve věku cirka 30 let, vysoký okolo 190 centimetrů, hubené postavy, oblečen do černé bundy s kapucí a černých kapsáčových kalhot,“ popsala policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Jakékoli informace, které povedou k jeho dopadení, sdělte prosím na linku 158, popřípadě v pracovní dny v 7–15 hodin na telefonní číslo 974 436 323 nebo na nejbližší policejní služebnu.

Loni v prosinci veřejnost šokovalo přepadení benzinky u Nelahozevsi na Mělnicku, které obsluha nepřežila. V horizontu posledních pěti let žádné přepadení čerpacích stanic Litoměřicko nepamatuje, to už daleko spíš krádeže anebo ujetí zákazníků bez zaplacení. Ovšem v celé porevoluční éře došlo k přepadení benzinky například v Chrášťanech, Hrdlech, ale i u Labe v Lovosicích a také u Dušník na Podřipsku.