S žádostí o pomoc se policie obrátila také na veřejnost, která by svým svědectvím mohla pátrání po pachateli trestné činnosti mravnostního charakteru pomoci.

„V rámci prověřování těchto případů jsme zajistili kamerový záznam, na kterém je zachycen člověk, který by mohl poskytnout důležité informace, které by nám mohly pomoci dopadnout pachatele. Obracíme se touto cestou na spoluobčany, kteří by tohoto muže poznali, nebo zaznamenali jeho pohyb, aby nám pomohli s ustanovením jeho totožnosti,“ vyzval mluvčí policie Daniel Vítek.

Policisté zároveň žádají řidiče, kteří používají palubní kameru a projížděli v pátek 30. července mezi 18. a 19. hodinou po silnici I/30 mezi Lovosicemi a Malými Žernoseky, aby jim záznam z palubní kamery poskytli.

„Pokud máte informace k totožnosti muže na videu, nebo byste mohli poskytnout svědectví k této trestné činnosti, obraťte se na policisty Obvodního oddělení Lovosice buď osobně, nebo na lince 974 436 701, případně můžete svědectví poskytnout prostřednictvím linky 158,“ doplnil Daniel Vítek.