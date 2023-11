Podruhé dnes, v úterý 14. listopadu, přišel k ústeckému krajskému soudu bývalý lovosický místostarosta Miroslav Závada, který se zpovídá z pokusu o vraždu. Mělo k ní dojít loni 27. ledna v pokoji straškovského hotelu, kde 59letý muž trávil čas s manželkou muže, který tam neočekávaně vtrhl. Dostali se do potyčky, která skončila výstřelem ze Závadovy legálně držené samonabíjecí malé pistole a dírou v břiše poškozeného. Podle ústeckého krajského státního zastupitelství obžalovaný střelil soka do břicha a navrhuje mu za to 8 let vězení. Poškozený trpí trvalými fyzickými následky i posttraumatickou stresovou poruchou a chce po bývalém lovosickém místostarostovi přes 2 miliony na odškodném. Závada se ale k výstřelu nehlásí. Podle jeho tvrzení z bývalého líčení na poškozeného nemířil a rána vyšla nejspíš náhodou při potyčce, při níž měl postřelený výraznou převahu.

Dnes vypovídal poškozený. Řekl, že když loni v lednu do hotelu ve Straškově na echo známého dojel, nechal si zavolat manželku na recepci. Tam se dohodli, že spolu odjedou domů, ale pak se nemohli dobušit na Závadu v pokoji, kde měla žena své věci, které chtěli vzít s sebou. „Pak jsem dveře vykopnul, křičeli jsme na sebe, chytli se rukama. Než jsem stačil něco udělat, přiložil mi zbraň k břichu a vystřelil,“ popsal poškozený.

Dál vylíčil, že přesto, jak obrovskou bolest cítil, utekl z pokoje, sedl do auta a jel asi 10-15 kilometrů domů. Tam mu manželka zavolala sanitku a nastal boj o jeho život. Ten se sice lékařům podařilo zachránit, od té doby šla ale podle muže jeho kvalita rapidně dolů. „Zbořilo se mi úplně všechno, rozpadla se nám rodina,“ popsal poškozený, který dnes dokonce nechtěl vypovídat v Závadově přítomnosti.

„Chtěl mě zabít, mám strach o svoji osobu, nedělá mi to dobře,“ zdůvodnil svou žádost, které senát vyhověl. Později muž dodal, že dokonce zaregistroval výhrůžky, aby si na sebe dával pozor, ať se někam uklídí, že ho chtějí dodělat – na dotaz advokáta upřesnil, že to měl to být někdo z Lovosic a ví o tom i policie.

K výpovědi poškozeného se pak vyjádřil i obžalovaný. „Nebyl jsem iniciátorem, ale jeho potíže mě mrzí, nemohu však souhlasit s jeho výpovědí, podle mě to bylo úplně jinak,“ řekl Závada, který výpověď sledoval on-line.

Telekonferencí se dnes z pražského obvodního soudu spojil s ústeckým senátem také znalec z odvětví kriminalistika-balistika Milan Fencl, který prováděl zkušební střelbu s malou samonabíjecí pistolí, zajištěnou Závadovi. Podle znalce měla standardní odpor spouště podle státní normy. „Nedá se říct, že by odpor spouště nevyhovoval,“ upřesnil Fencl s tím, že pistoli srovnával s jinou zbraní stejného modelu. Závadova zbraň navíc měla funkční pojistku.

Obžalovaný v přípravném líčení tvrdil, že na radu zkušebního inspektora střelby nosil pistoli nabitou a bez pojistky. Podle Fencla je to ale rizikové. Z jeho slov vyplynulo, že instruktor by těžko něco takového doporučoval, když k výstřelu je pak třeba překonat jen odpor při stisknutí spouště. To zjevně není bezpečné a soudný člověk by si něco takového nedal do kapsy, protože by pistole mohla vystřelit i náhodou. Na naléhání advokáta ale znalec připustil, že nosit takto zbraň koneckonců není proti zákonu.

Nakonec dnes soudce Martin Parolek odročil hlavní líčení na 6. prosince. Bude vypovídat žena, kvůli které se v hotelu strhla mezi oběma dvěma muži mela, jež vedla k Závadově obžalobě.

