„Pervitin jsem platila z mateřské.“ I tato věta zazněla z úst svědků během úterního líčení v jednací síni litoměřického okresního soudu, který se zabýval masivní drogovou distribucí v loňském roce na Úštěcku. Na lavici obžalovaných usedl Milan K., který si vyslechl obvinění z prodeje marihuany a pervitinu, jenž dovážel se společníkem z Ústí nad Labem. Drogy poskytoval ještě v první polovině loňského roku předtím, než se ocitl v litoměřické vazební věznici.

Dějištěm jeho byznysu se stal převážně litoměřický okres, konkrétně pak Úštěk a okolí. „Obžalovaný prodával nejméně čtyřikrát měsíčně po dobu čtvrt roku marihuanu a po blíže nezjištěnou dobu několikrát měsíčně pervitin,“ uvedla obžaloba, podle které se 37letý muž nebál předávat omamné látky na Úštěcku v ubytovně Racek, na parkovišti před restaurací Laguna, u jezera Chmelař, vlakového nádraží nebo dokonce u základní školy.





Drogy prodával ale také v Liběšicích, Terezíně nebo u litoměřického horního vlakového nádraží. A často i nezletilým uživatelům, ženám v těhotenství nebo matkám kojenců. Motivací prodeje drog nebyl podle obžalovaného výdělek. Chtěl mít sice peníze na cigarety, hlavně však toužil být atraktivní pro svou přítelkyni.

„Dělal jsem to z lásky k družce, ale myslím, že už spolu nejsme, když mě policie zatkla,“ uvedl ve výpovědi Milan K. „Chtěl jsem mít pro sebe dávky zadarmo. Co jsem za tři sta nakoupil, to jsem za tři sta prodal,“ popsal.

Případ prozatím uzavřený nebyl. „Má poměrně hodně svědků a nelze očekávat, že skončí hned při prvním hlavním líčení,“ uvedl předseda litoměřického soudu Miroslav Kureš. Nesouhlasily ani výpovědi svědků z řad dealerových klientů, někteří z narkomanů rovněž uvedli, že zakoupené množství drogy bylo vždy menší, než Martin K. udával, a že se po jejím užití požadovaný účinek nedostavil.



Nejedná se o první případ šíření drog v okolí Úštěka. Organizovanou rodinnou skupinu výrobců a prodejců pervitinu včetně těhotné ženy pozatýkali litoměřičtí kriminalisté na začátku roku 2015. Policie tehdy zadržela šest osob a zajistila stovky dávek pervitinu a marihuanu.