Osobním autem zloději projížděli například obcí Vrbičany, kde měl mladík po přelezení oplocení vniknout na pozemek jednoho z domů. Zatímco žena čekala ve voze, vešel do otevřené garáže. Prohledal ji, ale nic, co by se dalo zpeněžit, nenašel.