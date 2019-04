Na svědomí má dvě krádeže motorových vozidel. Jedno auto ukradl v Kladně, druhé v Liberci. Zřejmě se jednalo o starší auta, jelikož způsobená škoda se vyšplhala jenom na částku kolem sto šedesáti tisíc korun. Muž byl po zadržení vzat do vazby.

Nesekal latinu

„Vzhledem ke způsobené škodě mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi věznice," informovala o případu mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová s tím, že i předchozí trest, který si muž odpykal, byl za krádeže.

Třicetiletý muž pocházející z Liberecka si ale z pobytu za mřížemi zřejmě nic nedělal. Místo, aby se z trestu poučil a lidově řečeno sekal latinu, vydal se pár dní před koncem letošního dubna do Kladna, kde si ke krádeži vytipoval zaparkovaný automobil značky Audi A4 Avant černé barvy. Jakým způsobem jej ale odcizil, policie neuvedla. Muž ho prodal.

Jisté je, že o několik dní později dal zloděj o sobě vědět znovu. Tentokrát již nikoliv v Kladně jako v předchozím případě, ale v Liberci. Přímo v samotném jeho centru, v Husově ulici. „Zmocnil se automobilu Škoda Octavia červené metalické barvy. Uvnitř byly dvě dětské autosedačky, bavlněné deky a také vzorník podlah," dodala.

Nelegálním způsobem získaného auta si ale recidivista dlouho neužil. Obratem jej prodal pětatřicetiletému muži pocházejícímu z Jablonecka.

„Ani tento kupec nevyšel z celé situace bez trestu. Kriminalisté jej stíhají pro přečin podílnictví, neboť při koupi auta dobře věděl, že pocházelo z trestné činnosti. Kriminalisté následně škodovku našli při provedené prohlídce jiných prostor a pozemků a zajistili jej," upřesnila Šrýtrová.

Zatímco třicetiletý zloděj je stíhán vazebně, muž, který od něj ukradené auto koupil, je vyšetřován na svobodě. Za trestný čin podílnictví mu ale hrozí až čtyřletý pobyt za mřížemi.

Trojici zadrželi na Ústecku

Velký úspěch: Policisté oznámili třem mužům ve věku šestadvacet až devětadvacet let z ústeckého okresu, že navrhnou státnímu zástupci, aby je obžaloval a půjdou k soudu. Dopustili se v rámci organizované skupiny krádeží automobilů.

Škoda na vozidlech je zatím vyčíslena zhruba na milion čtyři sta tisíc korun.

Mazaný, ale…

Organizátor krádeží se živí počestně opravami automobilů v malém podhorském venkovském servisu na Ústecku. Také kupoval a rozebíral auta poškozená po dopravních nehodách. V rámci své práce využíval kradené náhradní díly, aniž by to bylo nápadné. Co neupotřebil, prodával zájemcům. Měl proto občas v novinách inzerát s nabídkou prodeje náhradních dílů.

Majitel servisu si myslel, že je kdo ví jak mazaný, když jím sjednaný zloděj kradl auta zásadně mimo Ústecký kraj. Byl natolik opatrný, že ukradená auta mu jeden šikovný člověk rozebíral v jiné části okresu v nenápadné garáži v Trmicích.

Zlodějský trojlístek kradl a rozebíral jenom vozy Škoda Octavia tzv. dvojkové řady a jenom tmavých barev.

Přes svou mazanost zlodějská činnost zahájená v prosinci 2014 letos v květnu skončila jejich zatčením a domovními prohlídkami.

Zlodějem z nouze

Pod tíhou důkazů se všichni tři zloději ke krádežím automobilů přiznali. Protože spolupracují s ústeckými policisty zůstali na svobodě.

Majitel servisu je obviněn jako organizátor. Vymyslel, jak nechat škodovky zmizet, a platil zloději a utajenému mechanikovi v garáži za jejich zlodějskou práci.

Vše začalo tím, že mladý muž hledal u majitele servisu práci. Jenže volné místo majitel neměl. Ale nabídl mu práci v terénu kradení škodovek. Protože zájemce o práci byl nezaměstnaný, bez prostředků, nakonec na nabídku kývl. Naučil se zlodějskému řemeslu a organizátor mu dal k dispozici různé pomůcky potřebné k ukradení vozidla.

Zloděj měl zpočátku velké potíže, protože ve zlodějském řemeslu teprve začínal. Například v Mělníku se snažil v noci ukrást postupně šest aut, ale nepodařilo se mu to. Až v sedmém autu měl štěstí, a nakonec s ním odjel. Samozřejmě, že hned po krádeži dal na auto jiné poznávací značky.

Začínající zloděj to, co zvládne zkušený zloděj recidivista za tři minuty, páchal několik desítek minut, ale přesto se mu podařilo během půl roku ukrást osm vozidel v Libereckém, Karlovarském a Středočeském kraji.

Platil od kusu

Majitel servisu jako správný obchodník platil za přesně odvedenou práci. Když zloděj ukradl octavii, organizátor zlodějského spiknutí si prohlédl vybavení vozu a podle hodnoty vozu vyplatil zloději za jeho noční práci od 15 do 25 tisíc korun.

Když ilegální montér v trmické garáži rozebral auto na jednotlivé díly, přijel si pro ně organizátor dodávkou a vyplatil mu za práci 7 000 Kč.

Ústečtí kriminalisté zatím prokázali organizované skupině krádež osmi vozidel. Další případy prověřují. Při domovní prohlídce u ilegálního montéra nalezli jednu škodovku již částečně rozebranou. Další auta identifikovali podle takzvaných náhradních dílů.