Bral buřty, nářadí i sladkosti. Zloděj ze Štětska má na svědomí škodu sto tisíc

Policie dopadla zloděje, který se vloupával do různých objektů a bral vše, co by se dalo zpeněžit. Zůstala za ním stotisícová škoda.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay