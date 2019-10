K Okresnímu soudu Litoměřice přivedla ve čtvrtek 17. října eskorta z místní vazební věznice Afričana A. I. D. Neúspěšného žadatele o azyl v Německu v ČR dopadla policie hned první den jeho zdejšího pobytu. Nyní ho žalují ze znásilnění nezletilé. U Lukavce na Litoměřicku se toho měl dopustit letos v červnu. Před soudem vypovídal francouzsky prostřednictvím tlumočnice.

Podle obžaloby 18. června kolem 13 hodin na silnici u Lukavce zezadu uchopil nezletilou, povalil a obtěžoval ji. „Poté jí stáhl oblečení a vykonal na ní nechráněnou soulož,“ uvedla státní zástupkyně Věra Šípalová s tím, že pak dívce navíc odcizil mobil. Tím se kromě krádeže dopustil především zločinu znásilnění, navíc na dítěti, a hrozí mu až deset let vězení.

Muž se k činu před soudem nedoznal a naopak si stěžoval, že ho sama dívka napadla po vystoupení z vlaku. „Zamával jsem jí. Byl jsem trochu dezorientovaný. Nevěděl jsem, kde jsem, kde najít jídlo,“ vylíčil a dodal, že dívka na jeho žádost reagovala neadekvátně. „Jako bych byl nějaký zloděj,“ dodal muž s tím, že na něj hodila telefon a křičela. „Měl jsem strach,“ uvedl s tím, že se jí dotkl jenom v obraně.

Potom prý začala křičet a utíkat. „Běžel jsem za ní, abych jí telefon dal. Myslela si, že chci něco jiného. Telefon si nechtěla vzít a spadla na zem,“ řekl. Pak se podle něj objevili nějací lidé. „Šel jsem jim vysvětlit, co se stalo. Řekl jsem, ať zavoláme policii, oni souhlasili,“ doplnil. „Když policisté přijeli, chtěl jsem jim ukázat své doklady. Ukázal jsem jim i telefon dívky, který jsem měl u sebe,“ uzavřel.

Obžalovaný: Byl jsem v šoku a zapomínám

Na přímý dotaz soudkyně Alexandry Šetkové, jak si vysvětluje, že na těle dívky nalezli jeho tělní tekutiny, neodpověděl. Neví, jestli s ní měl sex a doplnil, že má problémy s pamětí. „Byl jsem v šoku, že na mě zaútočila, a nepamatuji si, co se stalo. Zapomínám hodně věcí,“ dodal s tím, že v minulosti ho bili do hlavy a po zkušenostech z náročné cesty do Evropy je traumatizovaný.

V Německu prý spal na ulici, s azylovými zařízeními měl špatné zkušenosti. „Chtěl jsem odejít do Francie, zažádat tam o azyl, protože umím francouzsky a v Německu jsem měl hodně problémů,“ uvedl s tím, že v ČR se ocitl prakticky omylem, protože byl právě na cestě do Francie. K svému původu uvedl, že je občanem Mali, ale narodil se v Lybii. Má mu být třicet let, pořádné doklady k tomu ale nejsou.

„Lidé mi řekli, že v Německu budu mít lepší život,“ vysvětlil svou motivaci odejít z rodného kontinentu. Kolem roku 2015 se měl poprvé zkusit dostat do Evropy přes Středozemní moře, což nevyšlo. „Byl jsem tři dny ve vodě, bál jsem se. Myslel jsem, že umřu,“ řekl. Pak ho prý chytili lybijští banditi, dali ho na čtyři měsíce do vězení, kde ho mlátili do hlavy.

Po propuštění zkusil Evropu ještě jednou, tentokrát se to podařilo. „Vylodil jsem se na Sicílii. Pak jsem byl několik měsíců v Itálii, kde jsem vydělal na další cestu mytím aut. Pak ve Švýcarsku, kde jsem ztratil tašku s doklady. Potom jsem se dostal na hranici s Německem a zažádal policii o azyl,“ dodal.

Soudkyně Šetková připomněla, že podle údajů z Německa se opakovaně dopouštěl násilí na úředních osobách, za což byl také soudně trestán. V lednu 2018 měl poškrábat a kopnout sociálního pracovníka. Pak bil zaměstnance sociálního úřadu. Za to mu v Německu hrozilo vyhoštění. „Byl jsem v právu, dali mi špatný termín. Napadli mě a další jako první oni,“ uvedl k tomu u soudu.

Hlavní líčení nařízené na čtvrtek stále pokračuje, případ sledujeme.