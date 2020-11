Prázdná chata ve Vchynicích lákala zloděje. Dostal se do ní dírou ve zdi

Netradiční způsob vloupání do rekreační chatky ve Vchynicích na Lovosicku zvolil v pondělí 2. listopadu dopoledne 35letý muž. Aby se do prázdného objektu dostal, vyboural si do obvodové cihlové zdi chaty díru o velikosti 50 krát 60 centimetrů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Šmudlová Barbora