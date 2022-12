Podle indicií z anonymizované obžaloby, kterou má Deník k dispozici, byl hlavním „hrdinou“ videa invalidní důchodce, předstírající, že je z Norimberka. Mimo jiného vykládal ohledně počtu úmrtí osob v plynových komorách, že „to možná bude jinak, než to, co nám celou dobu cpou a vtloukaj do hlavy“ s tím, že pokud v plynových komorách nebyly později zjištěny pozůstatky plynu, nejspíš se jednalo o dezinfekční komory.

Tušl video avizoval na Facebooku

Těsně před zveřejněním videa vyfotila trojice kumpánů lístek do Malé pevnosti. „Dáme prohlídku a potom uděláme vysílání, kde kolega z Německa sdělí informace, které možná ani neznáte,“ okomentovali příspěvek tvůrci pozdějšího videa. Ve věci původně padly trestní příkazy s obecně prospěšnými pracemi a dvě podmínky. Obžalovaní si ale podali odpor, a soud tak nařídil hlavní líčení s dokazováním.

Kvůli videu podávala trestní oznámení Federace židovských obcí (FŽO), která podobné jevy monitoruje. S tím, že mezi obviněnými je konkrétně Tušl, přišel portál Aktuálně.cz. Deníku potvrdili recidivistovo angažmá v terezínském památníku, který loni v říjnu o věci korespondoval s FŽO. „Na videu pan Tušl byl,“ uvedl mluvčí národní památky Stanislav Lada. Pražská FŽO informace z Terezína potvrdila, ale bez bližších podrobností. „Nejsme účastníkem řízení, kauzu tedy nemůžeme nijak komentovat,“ vysvětlil předseda Petr Papoušek.

Litoměřický okresní soud nařídil hlavní líčení na 10. března. Tušl bude na proces čekat ve vazbě. Víc než před měsícem ho v Kladně nepravomocně odsoudili na 10 měsíců za hanobení národa a podněcování k nenávisti. Bylo to kvůli jinému videu, ve kterém s kolegou z dezinformační scény vyzýval lidi k násilí na Ukrajincích během oslavy jejich státního svátku 24. srpna v Praze.