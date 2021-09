Bez pokuty ale nevyvázl ani třicetiletý řidič dodávky. Ukázalo se totiž, že nemá zaplacenu dálniční známku. To ho bude stát 1 500 korun.

K vlastnictví pašovaných cigaret se podle celníků přihlásil sedmadvacetiletý spolujezdec, který nebyl schopen předložit k odhaleným cigaretám žádné doklady. "Jelikož množství nalezených cigaret výrazně přesáhlo limit pro osobní spotřebu, který připouští směrnice Evropské unie, bylo odhalené kuřivo zajištěno a převezeno do celního skladu. Porušení předpisů bude dále řešeno ve správním řízení," uzavřel mluvčí Nejedlý.

Do důkladné kontroly dodávky se poté pustil služební pes Artuš. Specialista na vyhledávání tabáku a tabákových výrobků označil v kabině druhou řadu sedadel. "Nahlédnutím do větracího otvoru sedadla celníci zjistili přítomnost dalších krabiček. Po odšroubování zadní stěny sedadla vyndali z úkrytu dalších 10 kartonů, tedy dva tisíce kusů cigaret. Artuš označil také provizorní lůžko v nákladovém prostoru vozidla. Celníci objevili pod matrací dalších 32 kartonů, 6 400 kusů cigaret," popsal kontrolu Nejedlý a dodal, že v konečném součtu celníci odhalili v různých úkrytech vozidla 13 220 kusů cigaret Marlboro, Winston, Rothmans a dalších značek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.