„To se někde najde.“ Tak podle muzejníků reagovala dřívější ředitelka na jejich upozornění o předmětech chybějících v depozitáři. Svědčili o tom ve středu 28. srpna u Okresního soudu v Litoměřicích, kde pokračovalo hlavní líčení s Evou Štíbrovou kvůli masivním ztrátám ve sbírkách zdejšího muzea. Mimořádná inventarizace, k níž po nástupu přistoupil nový ředitel, trvala přes tři roky a ochromila činnost instituce. Ztracených předmětů je kolem deseti tisíc. Štíbrové za porušení povinnosti při správě cizího majetku hrozí až osm let vězení. Ústecký kraj, který muzeum zřizuje, chce náhradu škody ve výši kolem 14 milionů korun.

Exředitelka prý žádnou iniciativu k dohledání chybějících předmětů nevyvinula a pak odešla do důchodu. Historička a kurátorka Kristýna Sedláčková začala v muzeu pracovat už před dokončením solidního depozitáře ve Vavřinecké ulici. Tam se sbírky přesouvaly v roce 2010 z nevyhovujících prostor na zámku a později kulturním domě v Ploskovicích, kde nebylo nijak rozděleno, k čemu kdo může. Předměty se podle ní do Litoměřic stěhovaly ve špatném stavu, mokré, špinavé, plesnivé. „Snažili jsme se je aspoň základně ošetřit, na to nešlo sáhnout,“ vylíčila Sedláčková.

Ani v novém depozitáři prý za Štíbrové nebyl přístup ke sbírkám řádně zabezpečen. „Klíče byly volně přístupné ve skříňce za dveřmi,“ popsala Sedláčková, která ze začátku exředitelce věřila, že se chybějící předměty najdou, protože z jejich uskladnění v Ploskovicích zbývaly ještě nějaké krabice. S přibývajícím časem ale jí i jejím kolegům došlo, že už se nenajde nic. Podle kartotéky bylo například evidentní, že chybějí některé cenné knihy. Podle smluv o zápůjčkách se ztratil vzácný husitský kalich, velké ztráty byly na zbraních. Kurátorka evidovala i zjevné záměny některých předmětů za méně cenné.

Další muzejnice Daniela Linková, která před soudem svědčila, do instituce nastoupila v roce 2007. Žádné sbírky prý nepřebírala. „Řekli jsme si jen, co pode mě bude spadat,“ uvedla. Potvrdila, že základní konzervaci předmětů si kurátoři po přestěhování do Vavřinecké dělali svépomocí. Linková kontrolovala sbírky porcelánu nebo mincí. „Vypadalo to, že se tím někdo probíral záměrně s tím vybrat to nejcennější. Kvalita toho, co zůstalo, je velice nízká oproti tomu, co zmizelo,“ popsala. Nenašla asi 700 předmětů. „Byla jsem z toho zděšená,“ řekla s tím, že o tom informovala exředitelku, která to ale neřešila.

Spoušť rovná likvidaci muzea

Podobné ztráty měli hlásit i další kurátoři. „Snažili jsme se to řešit s paní ředitelkou ústně a poslední její rok ve funkci i písemně, protože jsme se báli, aby zodpovědnost nespadla na nás,“ uvedla Sedláčková, v níž přístup exšéfky nakonec vzbudil podezření, že něco kryje. Spoušť, která po Štíbrové zůstala, nazvala doslova likvidací muzea. „Dnes téměř nejsme schopni dělat výstavy, to cennější chybí,“ řekla.

Štíbrová se necítí být vinna. „Ředitel musí zajišťovat celý provoz organizace. Práce se sbírkami je důležitá, ale je tu ještě hodně jiných úkolů,“ vypověděla při zahájení líčení v červnu. Jako ředitelka do muzea nastoupila v roce 1974. Tehdy prý byly jeho sbírky kvůli neexistujícímu depozitáři umístěny takřka všude včetně kanceláří nebo kůlny ve dvoře.

„Žádné sbírky jsem po nikom nepřebírala,“ upozornila Štíbrová a dodala, že přes urgence neměla od zřizovatelů k dispozici prostory vyhovující náročným podmínkám pro deponování muzejních sbírek. Původní ploskovický depozitář v části zámku měl být navíc v 90. letech několikrát vykraden. K obrovskému množství ztracených věcí exšéfka podotkla, že nechápe, kde by je všechny mělo muzeum uloženo. Podle ní by se nikam nevešly.

Hlavní líčení bylo odročeno na září.