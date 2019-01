Štětí – Litoměřická kriminální policie se obrací na širokou veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění neznámého muže, který byl v neděli odpoledne nalezen mrtvý u pravého břehu řeky Labe ve Štětí.

Mrtvola byla objevena v místech bývalého kotviště naproti podniku Mondi ve Štětí. Výsledek soudní pitvy potvrdil, že muž utonul. Do současné doby se bohužel policistům nepodařilo tuto osobu ztotožnit.



Jedná se o muže tmavší pleti ve věku 25 – 40 let, štíhlé postavy vysoké 180 – 185 cm. Má černé husté vlasy střižené na ježka. Nosil upravené krátce zastřižené vousy.



Tetování: ještěrka, sedm jizev od nože

Mrtvý muž má na prsou vytetovanou ještěrku, a to od pravého ramene až k levé bradavce. Na levé paži od ramene k lokti má sedm jizev po řezných ranách.



Neznámý muž měl na sobě kombinézu červenofialové barvy v přední části na zip. Kombinézu měl přepásanou látkovým páskem s kovovou přezkou. Na kombinéze je nápis CHVALIS. Pod kombinézou měl muž na sobě modrozelenou šusťákovou bundu, dále károvanou bundu s kapucí, oranžovou mikinu s kapucí, bíločervené tričko s krátkým rukávem s nápisem COCO COLA a černé tričko s krátkým rukávem. Dále měl pod kombinézou šusťákové modrozelené kalhoty a pod nimi ještě pletené kalhoty.



Jakékoliv informace hlaste policii

„Jakékoliv informace k neznámému utonulému muži volejte ihned na linku 158 nebo přímo na telefon 974 436 336. Děkujeme,“ žádá veřejnost mluvčí litoměřické policie Alena Romová.