O Tadeáškovi jsme psali už minulý rok a i díky vám se na jeho transparentním účtu objevilo nemalé množství peněz. Tadeáškův příběh se začal psát v červenci 2020, ale už o půl roku později bylo jasné, že s jeho vývojem není vše v pořádku. Genetické testy mu přinesly nechtěný dárek k narozeninám, a to stanovení diagnózy SMA 1. typu – tedy toho nejzávažnějšího. Jedná se o nervosvalové onemocnění, které vede k oslabení a úbytku svalových vláken a následkem toho dochází k problémům s hybností, kousáním, polykáním, ale i dýcháním. Bohužel jde o nevyléčitelné onemocnění, ale s podpůrnou léčbou lze zmírnit jeho progresi. A to je to, o co se všichni kolem Tadeáška snaží každý den.