/FOTO, VIDEO/ Díky „mladé“ operaci nemusí pacient s vadou aortální chlopně brát tolik léků, má také lepší prognózu do budoucna.

Ústečtí kardiochirurgové společně s primářem motolské kardiochirurgie Romanem Gebauerem vytvořili pacientovi novou srdeční chlopeň z části jeho vlastního osrdečníku. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Na operačním stole v ústecké nemocnici leží 57letý pacient, kterému srdeční chlopeň už nepracuje, jak by měla. Potřebuje výměnu. Nedostane ale, jak je běžné, umělou náhradu, ani biologickou ze zvířete, tamní kardiochirurgové totiž využijí novou metodu. Díky ní nebude muž ohrožen infekcí, nebude muset brát léky na ředění krve, navíc riziko reoperace bude minimální a bude tak mít mnohem lepší dlouhodobou prognózu. Náhradu aortální chlopně lékaři vytvoří přímo na sále z pacientova osrdečníku, z tkáně vazivového obalu srdce. Následně ji všijí do srdce. A za týden může jít muž do domácího léčení.