Co si jako lékař myslíte o hrozbě koronaviru?

Je to jedna z mnoha virových infekcí, které nás pravidelně potkávají a mně komplikují práci – HIV, hepatitis C, chřipka A, prasečí chřipka. Koronavirus naštěstí nemá smrtící účinek třeba hepatitidy C. Ale zasáhl a hlavně vyděsil populaci. Největší škody způsobil svojí globalizací a tím, jak to pojala média. Škody jsou nedozírné a asi to změní svět. Tedy, medicínsky nic mimořádně ničivého, jakkoli je mi líto všech nemocných a zesnulých (nebude jich v populaci po světě asi ani promile), ale ekonomicky a možná politicky typická „černá labuť“, která mění svět.

Jsou opatření, která vyhlásila vláda adekvátní situaci?

Česko postupovalo od začátku velmi racionálně a profesionálně. Mělo spoustu času se připravit. Možná té přípravy mohlo být i více, ale zpětně je každý chytrý. První velké povodně v Praze jsme nezvládli, druhé skvěle. Tohle také bude poučení a není to poslední viróza. Němci a Britové řekli lidem, co je čeká a že se až 70 procent lidí promoří a budou oběti. Měli plán, který modifikovali. Česko postupovalo dobře ale často se měnící názory přes tiskovky lidi zneklidňovaly a doteď (4. dubna - pozn. red.) nemáme zveřejněný plán co a jak s tím dál, jak z toho ven. Tedy profesionálové to spustili skoro na jedničku, ale v Česku vysmívaná Angela Merkelová (nebo radikálněji Boris Johnson) tu s jasným slovem a plánem chyběla.

V obchodě jsem potkal pána s respirátorem, v lyžařských brýlích a gumových rukavicích. Není to přehnané?

Znám lidi, kteří po těch apokalyptických zprávách zalezli do protiatomového krytu s ventilací, tak je všichni zblbli, a byli to vysokoškoláci. Strach je nakažlivý a zabíjí. Postiženým bych se nesmál, jakkoli já jsem fanda toho, když lidé čelí katastrofě s úsměvem ve tváři.

Nejsou roušky, respirátory, desinfekční gely mají cenu zlata, není paralen, mouka, ani droždí. Zachvátila Česko panika?

Panika u spousty věcí rychle vznikla a zanikla. Každý den vydala média nějakou strašlivou zprávu typu – shromažďujte si doma vodu v kýblech (vzpomenete si ještě na tuhle absurditu?) nebo mějte zásoby jídla na X dní, stát má jídlo na necelé dva dny. A lidé poslechli a vyrazili. Zmizela někde základní novinářská etika a kontrola dat. Každý chtěl mít nejděsivější zprávu (jen u těch se zaplatí reklama, chápu), kterou budou lidé sdílet. A tak to dopadlo, jak muselo.

Anketa Deníku o závislosti



Jste na něčem závislý?

Asi na práci – workoholik. Asi těžký případ.



Držíte nějakou pravidelnou formu alkoholového detoxu jako suchý únor a podobně?

Ne, já z alkoholu piju hlavně pivo a to beru jako iontový nápoj v jedné dávce večer.



Když ošetřujete pacienta, který je kuřák, neříkáte si, že byste kouření úplně zakázal?

Já jsem příležitostný kuřák, tak dva doutníky měsíčně, dvakrát fajfka. Pokud v něčem udržíte rozumnou dávku, neohrozíte se a možná to má i pozitiva (přemýšlím o zásadních věcech u doutníku – nikotin pomáhá). A pokud je někdo závislý, má se mu pomoci. Pro kuřáky mám speciální léčebná schémata ve stomatologii a vše je v pořádku.

V nemocnicích ruší objednané pacienty, i já s tím mám zkušenost. Jak je to u vás v Asklepionu, kde jste zaměření na estetickou medicínu?

Rušení pacientů na ambulancích bylo mnohde přehnané a ohrozilo možná více lidí, než koronavirus. Spousta lidí včetně mě má v rodině seniora, který bojoval o život v nemocnici, neboť přišel o základní kontroly a relativně jednoduchou ambulantní léčbu. Asi i v Itálii zabíjelo odkládání péče více lidí, než ten virus – mnozí mrtví se zde kompenzovali třeba kardiálně a virus už byl jen ta poslední věc. Asklepion je od onkologie, přes třeba stomatologii po plastickou chirurgii. Na onkologii máme velmi rušno, neb jsme vzali i pacienty z pracovišť, kde zavřeli. Stomatologie má speciální rytmus, dermatologie také a jedou cca na 40 procent. Plastická chirurgie stojí – je to kvůli celkovým anesteziím a máme starší tým lékařů a proč riskovat?

V jednom videu říkáte, že je důležité, aby každý pacient, který přijde na vaši kliniku, vyplnil formulář kvůli covid-19. Co v něm je a proč je to tak důležité?

Je to anamnestický dotazník. Je důležité oddělit potenciálně nemocné od zdravých. My jsme bývalá fakultní nemocnice, máme mnoho čekáren, různá patra. Můžeme pacienty dělit. Pokud náš pacient bude mít komplikaci, třeba oteče od zubu a zároveň má covid, dostane se k lékaři speciálním vjezdem, výtahem na oddělené patro. Pokud má pacient zvýšenou teplotu, možná je to covid, možná ne. Ale nesmí se lidé míchat. V takových zařízeních, jako jsme my, pacient zažije asi největší bezpečí z celého dne. Větší riziko má v práci, často doma a zejména v dopravě.

Na vaší klinice máte respirátorů dost. Jak to, že v nemocnicích je jich nedostatek?

Koupil jsem je. Spousta zařízení čeká na nákup a dary od státu. Stát v jeden okamžik zničil fungující trh a ještě přeplácel zakázky, tak jsem kupoval draho v obchodním boji s ministerstvem svých 100 respirátorů, ale koupil jsem je. Totéž ředitelé mnoha nemocnic i státních. No a mnozí šetřili a mají málo. Dnes jsou ceny už skoro normální, jen stát, zbytečně, blokuje třídu FPP3, kterou ale po nás chce, abychom jí měli. Ale to si snad už brzo sedne. Stomatologové ale byli u vzniku 3D tisku štítů, vývoje mnoha pomůcek (jednorázové štíty) pro český průmysl. Kapitalismus si s tímhle poradí velmi rychle. Centrální zásobování je drahé a neefektivní. Bylo to asi nutné dva tři týdny, ale pojďme z toho pryč. Masky nemají vozit hasiči ale specializované firmy. Nemá se to rozdávat, ale prodávat, aby se s materiálem hospodařilo.

Stomatolog je teď asi rizikové povolání, nebo ne?

Stomatolog žije nejkratší život ze všech vysokoškoláků. Doslova se koupeme celý život v infekcích. A jsme závislí na svých výkonech. Stačí úraz a můžete být v bankrotu a přijít o bydlení. Zabíjí nás stres a v těchto dnech ještě více. Nám ani teď stát a pojišťovny neřekly – omezte provoz, my vám dosypeme peníze jako nemocnicím. Vzkaz je: bojujte, nebo zbankrotujte. Ani nesmíme lidi pustit na dovolenou, když není práce. No a pak zas bude velká politická akce – najděme stomatology pro venkov. Tam to řada kolegů teď zavřela nadobro a nebylo to nutné. Ale mají riskovat a brát si úvěry v 65 letech?

Už v minulosti jste mluvil o robotech, kteří by zastali práci zubařů, to by bylo možná řešení v dnešní situaci. Existuje už nějaký takový robot, a jak pracuje?

Já jsem za to zodpovědný v EU – robotizace a digitalizace stomatologie. Máme roboty, kteří přesně zavádějí zubní implantáty, přesněji, než já s třicetiletou praxí a ovládat se ho lékař neučí třicet let, ale řekněme pár měsíců. Jsou už roboti na „vrtání a zaplnění zubu“. Zubní lékař by mohl být jakýmsi vedoucím, ne manuálním pracovníkem. Také třeba rozpoznávání zubního kazu je dnes aplikace v mobilním telefonu, kterou ovládne i pacient doma.

Nebudou zubařští roboti pohromou pro zubní lékaře, kteří přijdou o práci?

Jen zlomek lidí má v Česku vysoce kvalitní ošetření. Někde chybí lékaři, vesměs chybí peníze. Stomatologii zlevnit jednotkově, ale umožnit mít krásné korunky z celokeramiky 100 procentům populace - to se snažím realizovat. Vydělají lékaři i pacienti. Zdravě soutěžíme s USA a třeba Koreou, kde jsou o parník vpředu.

Jak se vám změnil život kvůli koronaviru?

Jakmile řekli vědci z Harvardu, co přijde, pochopil jsem, že to zasáhne až 70 procent pacientů a de facto 100 procent stomatologů a snažil jsem se věci nastavit. Česká stomatologie má nejvíc pracujících lékařů v EU a moje povolání do Ústředního krizového štábu je uznáním, že jsme vysoce funkční jednotka v rámci celého Česka. Plánujeme dopředu a realizujeme to. Teď řeším detaily fungování v květnu. Improvizace je smrtící. Mám rád „neinvenční“ německý systém.

Myslíte, že by mohlo jít o biologickou zbraň, která unikla z laboratoře?

Na to nemám vzdělání.

Ještě stále nosíte roušku, kterou vám ušila dcera? Viděl jsem, že vám při jednom rozhovoru na internetu docela padala.

Po celém dni se rouška rozmočí, padá a škodí zdraví. Neměl jsem šanci ji vyměnit. Ale už jich ušila několik a střídám je přes den a hlavně se lidé v Česku teď konečně naučili videokonference, což díky působení po světě mám zažité, tak většinu dne roušku nemám a v ordinaci používám respirátor. Lidé mi posílají roušky a ty moje motivující, třeba hornická, je inspirovaly. Ale roušky od dcery, to je moje volba…

Jak se chrání vaše rodina?

Rozhodující je domácí hygiena. Ale zastavit virus je jako chytat záplavy přehradou Orlík. Můžete to zpomalit, připravit se, ale v jeden okamžik to přeteče a voda je u vás.

V poslední době jste udělal mraky rozhovorů o koronaviru, tenhle je dalším v řadě. Je potřeba o pandemii neustále mluvit?

Je potřeba lidi uklidnit. Podle mne bude více mrtvých ze strachu (infarkty, sebevraždy, horší péče, vysoký krevní tlak, málo sportu), tak už toho nechme. Život je krásný a na ty zprávy se nedívejte. Pokud televize, tak něco veselého.

O čem dalším je podle vás potřeba mluvit?

Že v téhle krizi nejvíce pomohla snaha a kreativita jednotlivých lidí. Státní řízení opět ukázalo, že socialismus nefunguje, ale volné spojení spousty mozků a rukou ano. Bojuje se o charakter státu – buď si řekneme, jak to Čína úžasně zvládla (pravda to není) a že tu chceme mít něco takového. Anebo získejme sebevědomí a řekněme si: Normální je po státu nic nechtít. Zvládnu svoje problémy sám nebo s rodinou. Stát je vesměs slon v porcelánu, který má dobrou vůli, ale každým krokem něco rozbije.

Nedávno jste zmiňoval, že lidi si neumějí čistit zuby. Jak by se to mělo dělat správně?

Máme na to stránku textu? Oni si to najdou. Hlavně všichni čistěte, dokud nejsou zuby kontrolou jazykem fakt čisté, a používejte mezizubní kartáčky, to je klíčové. Je zajímavé, že v karanténě ve Wuhanu lidi přišli hodně o zuby. V karanténě měli čas, ale hygiena šla stranou. Mezitím zubní ordinace zavřená, a pak už se zuby jen extrahovaly. Tak tuhle chybu neopakujme.

Co si myslíte o elektrických zubních kartáčcích?

Používám je výhradně s mojí celou rodinou roky. Ale jistě si lze vyčistit zuby i klasickým kartáčkem, nemusíte si všichni kupovat elektrický. Pokud kupujeme elektrický, tak od špičkových firem, některé laciné nápodoby mohou ohrozit zdraví zubů i dásní.

Jste prezidentem České stomatologické komory. Co je dnes vaší hlavní starostí?

Byl jsem takovým hasičem tisíce problémů a vrchním zásobovačem a skladníkem pro 9000 kolegů. Teď si to sedá a koronavirus je prostě součást našich životů. Soustředím se na ladění detailů, organizaci péče pro pacienty s covidem. A třeba více a více učím online, pro naše kolegy i pro cizinu. Teď přednášku pro USA zvládáme bez otravností s letem a časovým posunem v pohodlí pracovny.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.



* Narodil se 8. července 1969. Absolvoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze a četné zahraniční stáže.



* V roce 2002 se stal kandidátem lékařských věd. Dnes působí jako stomatolog a vysokoškolský pedagog. Zabývá se také fotonickou medicínou a využitím laseru ve stomatologii.



* Je členem mnoha odborných společností a přednáší i v zahraničí. Pravidelně publikuje v medicínských časopisech. Vlastní kliniku estetické medicíny Asklepion a od roku 2017 je prezidentem České stomatologické komory.



* Vedle toho se prosadil i jako televizní moderátor a scenárista (například pořady Tabu, Proč?, Milionář).



* Je podruhé ženatý. Z prvního manželství má dospělou dceru Justinu-Annu, ze současného syna Karla Josefa (2016).