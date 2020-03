Krize ale přinese i pozitivní změny: peníze ve zdravotnictví se začnou rozdělovat racionálněji a prostor konečně dostane i telemedicína nového tisíciletí. „Než se tak ale stane, měli bychom staré a nemocné lidi izolovat – například v lázních,“ říká Šmucler.

Už máte respirátory a roušky? Kolik jich máte a na jak dlouho tento materiál vydrží?

Nedostali jsme prakticky nic. Materiál šel krajům a ty nám ani neřekly, kde to zmizelo. Dostali jsme v lepším případě deset respirátorů, což vydrží tak pěti týmům ve složení lékař a sestra na jeden den. Potřebné věci nedostaly ani ty dvě statečné zubní lékařky v Uničově a Litovli, které léčí dál. Zato každý pacient, kterého jsem včera ošetřil, má super respirátor. Zjevně tedy někde jsou.

Tak to prostě je. Ministerstvo zdravotnictví tuto klíčovou věc – tedy rozdělení respirátorů podle priorit – neudělalo. Přitom jde o práci na hodinu. Takže kraje to dělají po svém a každý jinak. Místo jednoho jednání proto teď jednáme s mnoha kraji. Obvyklá fráze je, že stomatologie je na posledním místě. Paradoxně to říkají i ti, kteří ještě včera mluvili o udržení sítě stomatologů na venkově. Jenomže koronavirem svět neskončí – musíme se chovat racionálně a neničit věci.

Tohle ale chce jasné velení. Teď sem sice míří obrovské množství res-pirátorů přes ministerstvo vnitra, ale zase slyším: Buďte rádi, když stomatologům dáme materiál na udržení jedné praxe v kraji, možná tří. Hádám se, nechám si nadávat, bojuju. Umím udělat systém, když bude pro stomatologii sto respirátorů, ale i tisíc nebo milion. Musíme ale začít systematicky pracovat, a to na ministerstvu zdravotnictví. Lidé v Uničově, ale i jinde to potřebují.

Co bude, až tu hrstku materiálu, kterou teď máte, spotřebujete? Jsou domluvené nějaké dodávky? Od koho budou a v jakém množství?

Bude ho hodně, a to díky panu Hamáčkovi a lidem kolem něj. Vím jména, ale ať je řekne on. Teď jde o to, aby neskončily na úřadech a ve skladech krajských nemocnic, ale aby se den po dni systematicky vydávaly tak, aby přežilo co nejvíc ordinací. Měli by je dostat i hasiči, policisté a zásobování. Musí to být veřejné, a ne tajné. Bez důvěry bude akorát revolta. Prosím novináře, aby dohlédli na distribuci respirátorů – jdou jich sem miliony, je čas optimismu a udržení Česka na nohách. Konec paniky!

Několikrát jste zmínil, že pokud mají zubaři vůbec nějaké ochranné pomůcky, tak jenom proto, že jste si to jako komora zařídili sami. Co říkáte na to, že jste si museli materiál shánět po své vlastní linii? Jak jsou na tom vůbec ostatní kolegové z jiných odvětví medicíny?

Ostatní kolegové nám závidí, že jsme si nesedli na židli a něco dělali. Budeme se už brzo dělit alespoň s praktiky a děckaři. Aspoň symbolicky, pokud to dorazí. Ale sami teď máme zoufale málo a stomatologie je nejzasaženější z hlediska infekcei peněz. Nemocnice, když zavře, tak dostane peníze a vlastně se nic neděje. Lékař ale přijde o praxi a asi ho exekutor vystěhuje z bytu. Půjde do osobního bankrotu. Tak to je. Třeba se stát postará, ale vsadíte na to život?

Jak se vám vůbec tento materiál podařilo objednat? S kým jste se domluvil, proč jste zavolal právě tomuto člověku či firmě? Za jaké peníze jste ochranné pomůcky koupil? A jak dlouho to trvalo?

Stomatologové nakupují za svoje, co jim zbývá. Modlíme se, aby se to nezaseklo. Máme už třeba vše na cestě, ale dopravci se to bojí přivézt, aby se stát nezlobil.

Objednali jsme alespoň respirátory druhé třídy. Ty můžeme nakupovat, třetí třídu nám stát zakázal. Firmy se ale bojí dovézt i tu druhou třídu. Raději nás v tom nechají, než by měly opletačky…. Ale věřím vnitru a snad nám kraje dají, co potřebujeme. Je to jen část zásob a zjevně díky ní můžeme udržet nejednu praxi v kraji, ale i v okrese.

Zaznamenala jsem na sociálních sítích, že vám respirátory a roušky dodává společnost, která zásobuje i TV Prima – seriál Modrý kód. Je to pravda? Co je to za firmu?

Já nechci nic vědět. Kdo nic neví, nic nepoví, a doba je zlá. Tak jsme se domluvili i s TV Prima. Tajíme dovozy kamiony, aby to nezastavili třeba Němci. Tajíme to před státem. Počítá se jen respirátor v Praze, zbytek jsou řeči a riziko.

Je pravda, že tato společnost nabízela ochranné pomůcky i českým institucím (například krajským úřadům) už v minulosti, ale nepochodila? Pokud je to pravda, co všechno o tom víte? Jaké byly důvody nedohody?

Já nikoho neznám, nic nevím a jen se mi tu nějak objevují respirátory u stomatologů. Věřím, že co nabízeli nám, nabídli i státu. A kdyby stát použil lidi pro dopravu a uvolnění cesty, bylo by to bývalo super. Pan ministr Hamáček má ještě jiný zdroj – neberu z jeho kapacit. A to, co má, mu mohu jen závidět – velvyslance, dohodu s Čínou, armádu, státní peníze. Držím mu palce.

Zaznamenala jsem také vaše vyjádření, že ministerské roušky nedorazily, protože dodavatelé skončili v karanténě. Zajímaly mě podrobnosti – kdo to byl, kolik kusů respirátorů a roušek vezl a proč skončil v karanténě. Víte to?

To je asi nedorozumění. Vím, že snad Němci něco zastavili, musejí to udělat ze zákona. Proto je každý kon-voj tajný jako za války v Atlantiku.

Jak dlouho to podle vás potrvá? Jak dlouho tu můžeme mít pandemii?

Já se chystám na měsíce. Pokud to bude takto, budou škody velké jako po válce. Osobně si myslím, že pokud nebude rychle vakcína, měl by profesor Prymula, který tomu rozumí tisíckrát víc než já, vymyslet, jak izolovat staré a nemocné. Lze k tomu využít třeba lázně Karlovy Vary – je tam krásně a pomůže to i tomu městu. Mladé lidi by měl nechat naopak projít v nějakém režimu „jarních prázdnin“ mírným onemocněním a pak je vrátit do fabrik, do stomatologických souprav a do hospod. Ale nejsem expert. Jen si nemyslím, že koronavirus je důvodem k tomu, zavřít navždy třeba devadesát procent stomatologie nebo automobilky.

Pokud se poučíme ze současné si-tuace, jak by měla organizace práce vypadat příště? Co se udělalo špatně či pozdě? Co se neudělalo vůbeca mělo se to udělat?

To teď není můj problém. Za čtyřiadvacet hodin je tu materiál ve velkém. Chci jasné a čitelné rozdělení mezi zdravotníky, a to ministrem Vojtěchem – abychom se navzájem nepobili. To je teď klíčové. Hodnotit budou historici.

Co třeba plošné testování na koronavirus? Řada lidí volá po větších testovacích kapacitách. Odborníci se přitom rozcházejí v názoru na to, jestli plošné testování pandemii zbrzdí či nikoliv. Co myslíte vy?

Máme dva tisíce testů denně, fakticky netestujeme. Výsledky jsou se zpožděním mnoha dní – jsou to vlastně historické informace. Dejte možnost profesoru Zimovi, rektorovi Univerzity Karlovy, ať zmobilizuje všechny kvalitní laboratoře v zemi. Ukáže se, že jde testy dělat masivněji a levněji. On to spolu s profesorem Konvalinkou (Jan Konvalinka je prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy – pozn. redakce) vymyslel. Ví, jak to udělat. Máme tu schopné lidi, ale promarníme klidně několik dní jen proto, že něco není povolené. Rektor Zima je přitom člověk, který má důvěru odborné veřejnosti. Povolení testovat měl dostat během hodiny.

Jak hodnotíte opatření, podle kterého musejí lidé na veřejnosti nosit roušku? Čemu to může pomoci a čemu to naopak nezabrání?

Nevíme vůbec, kdo je nemocný, takže to pro jistotu dáváme za povinnost všem. Děláme to proto, bychom přibrzdili virus, než se zdravotnictví připraví. Musíme oploštit epidemii. Jasně, je to proti doporučením WHO. Ale my improvizujeme. Jsme bez masivních testů i bez respirátorů pro klíčová místa.

A co říkáte na praktiky, kteří zavírají ordinace a léčí jenom na dálku?

Pokud zavřou ordinace a léčí přes telefon a počítač, je to rozumné. Vždyť je nikdo nevybavil materiálem. Později ale musíme jejich činnost obnovit. Musíme určit alespoň pár ordinací v okrese, které budou vybavené a fungovat. Nemocnice se totiž plní lidmi, jejichž stav se bez léčby ambulantních specialistů zhoršil – jde třeba o lidi s nemocným srdcem. Potřebujeme udržet první linii.

Já volám na kraje a tam slyším: Potřebujeme respirátory pro nemocnice. Tak holt jsou nemocnice i záchranky zasypány lidmi. Ale zabiják číslo jedna v Česku není a nebude koronavirus, je to infarkt a rakovina.

Pomohou skutečně v této chvíli povolaní medici? Jak mohou být zdravotníkům užiteční?

Dejme je do týlu, mohou dělat spoustu bezpečných činností. Profesionálové ať jsou mezitím v první linii. Medici jsou super a je to pro ně škola. Nemůžeme je ale použít jako „Kanonenfutter“. Osobně bych dal taky středoškolákům, kteří jdou do první linie, plusové body v přijímacím řízení na medicínu. Zjevně jsou to ti správní studenti. Etika je v medicíně nad výsledky testu z fyziky.

Jak v tuto chvíli fungují ordinace stomatologů? Ošetřujete všechny pacienty? Jak například zjišťujete, jestli není pacient nakažený koronavirem?

Nepoznáte, že je nakažený. Ale stomatologové jsou zvyklí. I doposud museli u každého počítat, že má HIV nebo hepatitidu C. Je třeba hlavně nepanikařit a dodržovat režim. Taky je nezbytné nesyslit někde respirátory, ale dát nebo prodat je lékařům a sestrám. Snažíme se ptát pacientů a ty podezřelé či odkladné ošetřit až po skončení karantény. Ale po pravdě, lidé v karanténě nejsou v izolaci. Kdo už je tři týdny z lyží, možná potkal mezitím nakaženou prodavačku nebo zdravotní sestru. Tak to prostě je.

Co děláte s lidmi, kteří mají koronavirus, ale současně potřebují urgentně ošetřit chrup?

Ještě se to nestalo, ale je na to specializovaná ordinace. Nic sice nedostala, ale sehnala si ochranné prostředky na pět pacientů sama. Poptala to u ostatních.

V Uničově totiž třeba nedostali nic. Stát nezvládl ani dvě izolované obce. Takže se lékařky rozhodly, že to risknou. Nenechají lidi v bolesti zubů. Po pravdě, já se těším, až dostanu koronavirus. Myslím, že se vyléčím,a pak budu všem nejvíce užitečný.

Měl byste nějaký odhad, o kolik procent či miliard korun zvedne letošní výdaje na zdravotnictví epidemie koronaviru? Utáhnou to malé nemocnice, které už se nyní utápějí v dluzích?

Epidemie koronaviru zas sama o sobě taková finanční rána nebude. Blbé je, že stomatologové nemají tržby a firmy nebudou platit zdravotní pojištění.

Budou na to tedy pojišťovny mít? Nebude se muset i po skončení epidemie omezovat péče o pacienty?

Pojišťovny na to mají. Jde jen o to, neparalyzovat kvůli těžší chřipce ekonomiku. Zavřela Škodovka. Koronavirus teď utáhneme z rezerv, ale nevím, zda bude na drahou onkologickou léčbu za rok.

Jak podle vás změní současné dění české zdravotnictví?

Je to šance ke změnám. Ukázalo se, kdo umí a kdo ne. Kdo je eticky na výši a kdo zbabělec. Krom toho, že jsem si udělal názor na spoustu lidí, tak budujeme nový systém úhrad a péče o lidi. Krize je šance.

Nastanou (nebo měly by nastat) například nějaké systémové změny v úhradách péče? Měla by se měnit i zodpovědnost státu – například za síť nemocnic?

Bude mnohem méně peněz. Takže už bychom neměli nikoho financovat jen proto, že „tu historicky byl“. Peníze by se měly poslat jen těm nejlepším a nejefektivnějším. A že nás odveze auto na operaci o dvacet kilometrů dál, už snad nebudeme řešit. Každému by se měla dostat nejlepší péče, nikoli jen nejbližší péče.

Začne se víc uplatňovat telemedicína a léčení „na dálku“?

Teď jsem byl pověřen tyto věci vybudovat v rámci celé Evropské unie. Sestavuji v tom zmatku evropský dream team a spojuji se s lidmi ze Silicon Valley. Musíme to změnit najednou v celé Unii. Dvacáté století je fakt dávno pryč.

Na jaké slabiny podle vás nejvíc poukázala současná pandemie?

Nechali jsme stát, aby byl kulhavou kachnou. Státní služba musí být menší, ale dražší o efektivní lidi. Měl by to být méně úřad a více „firma“. Zapomněli jsme také na zdravotní a brannou výchovu dětí a populace. To vše je teď třeba změnit.

A co podle vás naopak dobře funguje, i když tomu nikdo moc nevěřil?

Funguje národ. Všechny ty ženy, které šijí roušky, a muži vyrábějící dezinfekci. Lékaři, záchranáři, hasiči a policisté bez ochrany, ale na svých místech. Já nevěřím v silný stát a geniálního vůdce v čele. Ta množina šikovných lidí spojených přes sociální sítě, když dostane „noty“ , tak dokáže cokoli. Víc hlav víc ví. A umělou inteligenci k tomu.