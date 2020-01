„To samozřejmě znamená daleko větší množství papírových průvodek nebo textových zpráv v telefonech pacientů. Výdej léků se tím komplikuje a daleko déle trvá,“ upozorňuje na důsledek změny viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký.

Ministerstvo zdravotnictví ale namítá, že vyšlo lékárníkům naopak vstříc. „Změna vznikla na základě připomínek lékařů a lékárníků z terénu,“ uvedla mluvčí úřadu Gabriela Štěpanyová. Zdravotníci si prý dříve často stěžovali, že pokud byla v jedné položce receptu chyba, pojišťovna pak neproplatila nic. Zvláštní papírek pro každou položku na receptu ale není jedinou změnou, která se od ledna zavedla.

Další novinkou je povinné uvádění telefonního čísla či skutečného místa pobytu pacienta na receptu. Doposud nic z toho lidé prozrazovat nemuseli. Vedení resortu vysvětluje změnu tak, že kontakty mohou pomoci dohledat pacienta, jehož lék se stahuje z trhu třeba kvůli vadné jakosti. Podle právníka Ondřeje Dostála ale pacient žádný telefon uvádět nemusí. „Neplatí žádná zákonná povinnost vlastnit telefon ani ho kamkoliv hlásit,“ řekl. Pokud lidé číslo sdělit odmítnou, vydání léku to bránit nesmí.

Platnost receptu bude nově celých 14 dní, u opakovacích receptů to bude šest měsíců.

List užívaných léků

Od půlky roku navíc začne platit lékový záznam pacienta. To znamená, že každý lékař či lékárník, který přijde s pacientem do styku, bude mít přístup k seznamu všech jeho medikamentů. Včetně těch, které mu předepsali jinde. Záznamy uvidí i sám pacient – tím si ověří, kdo v jeho kartě byl či zda nevyčerpá limit.

Více informací na www.epreskripce.cz.

Pokud si pacient nepřeje, aby kdokoliv do jeho záznamů nahlížel, může to zakázat. A to buď prostřednictvím samotného lékového záznamu nebo přes webovou aplikaci pro pacienty. Může také poslat vyplněný formulář svou datovou schránkou do datové schránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, případně jako dopis obyčejnou poštou. Pak ale musí připojit svůj úředně ověřený podpis.