Nově jako první v Evropě a druzí na světě ten nejmodernější a nejméně invazivní způsob.

Metoda hluboké mozkové stimulace využívá pravidelné elektrické impulsy prostřednictvím implantovaného neurostimulátoru a elektrod zavedených hluboko do mozku pacienta.

Zavedení elektrod přitom představuje jeden z náročnějších neurochirurgických výkonů.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc pomáhá specialistům nejmodernější přístrojové vybavení, jako je navigační, plánovací a zobrazovací systém, jež dokáže sloučit předoperační snímky z magnetické rezonance s aktuálními snímky z takzvaného O-ramena, což je rentgen umožňující snímkování v rozsahu 360 stupňů a následné 3D zobrazení přímo při operaci. K ruce mají i bezrámový systém NexFrame, přes který se samotné elektrody do mozku zavádějí.

„Implantace elektrod a neurostimulátoru jsou i šest hodin trvající výkony. Výhodou nové metody je i to, že zkrátila délku operace zhruba o polovinu. Operace je pro pacienta méně invazivní, komfortnější a rychlejší, pacient nemá v průběhu operace hlavu pevně fixovanou v rámu," přiblížil David Krahulík, primář Neurochirurgické kliniky FN Olomouc.

Druzí na světě

Navigační systém pomáhá specialistům přesně lokalizovat anatomické struktury mozku, precizně zacílit požadované místo umístění elektrod a přesně sledovat směr chirurgických nástrojů během celé operace.

V součinnosti se zobrazovacím systémem navigační systém vizualizuje anatomii pacienta během operace a vede lékaře na potřebné místo s vysokou přesností.

Celý systém tak funguje podobně jako GPS navigace. Namísto mapy se lékařům zobrazuje mozek a tělo pacienta s přesně naplánovanými body operačního zákroku.

Hlubokou mozkovou stimulaci provádějí odborníci na neurochirurgické klinice od roku 2008. Za minulých šest let se metoda provádí bezrámově a za poslední rok s použitím O-ramena.

První centrum, které novou technologii využívá, se nachází v USA. Olomoucká klinika je druhým pracovištěm na světě a působí jako tréninkové centrum pro celou Evropu, blízký východ a Asii v oblasti hluboké mozkové stimulace.

V lokální anestezii

Samotná implantace elektrod probíhá v lokální anestezii, takže pacient je po celou dobu při vědomí, aby lékaři na sále mohli průběžně kontrolovat jeho motorické a kognitivní schopnosti.

„Musí například vyjmenovat všechny měsíce v roce nebo hýbat rukou podle pokynů lékařů. Mozek samotný totiž nebolí, neobsahuje příslušné receptory. Tkáně, které je obsahují, jsou znecitlivěné anestetikem. Po zavedení elektrod následuje implantace neurostimulátoru pod klíční kost, která již probíhá v celkové anestezii,“ popisoval neurochirurg.

Nastavení parametrů hluboké mozkové stimulace provádí lékaři neurologické kliniky, kde je dále pacient pravidelně sledován a kontrolován.

„Při adekvátním nastavení stimulace a úpravě medikamentózní léčby dochází k výraznému zlepšení kvality života pacientů s Parkinsonovou chorobou,“ vysvětlili specialisté.

Ačkoliv operace nezastaví ani další progresi choroby, díky působení hloubkové mozkové stimulace se na několik let většinou významně utlumí její nepříjemné příznaky a pacienti se znovu dokáží zapojit do plnohodnotného života. Podle specialistů jsou schopni se o sebe sami postarat, nejsou odkázáni na své okolí, mnozí se vrátí zpět do práce, mohou se také věnovat svým koníčkům.