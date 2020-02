Jaká opatření chystá Česko kvůli novému ohnisku koronaviru v Itálii?

Je to složité. Protože jsme v Schengenu, nemůžeme zavřít hranice. Nemá smysl ani kontrolovat lidem na hranicích teplotu, protože řada nakažených vylučuje a šíří virus i bez klinických příznaků, jako je právě teplota. Chystáme proto spíš nějakou informační kampaň.

Jakou konkrétně?

Budeme se snažit o to, aby lidi, kteří byli v nějaké rizikové oblasti, nahlásili svůj pobyt na hygienické stanici – abychom na ně měli kontakt pro případ nutnosti.

Co když už v oblasti jsem, nebo tam chci jet?

Pokud bych měl do nějaké takové oblasti teprve jet, tak bych si to rozhodně rozmyslel. Jednak se vystavuju riziku nákazy, jednak hrozí, že se ta oblast zavře a já tam minimálně týden až dva zůstanu. Pokud už v nějakém takovém místě jsem, stranil bych se míst, kde jsou nakupeni lidé a dokonale bych si myl ruce.

Co se bude dít, když pronikne koronavirus do Česka?

V případě výrazného šíření nákazy je připravena samozřejmě Bulovka, která se na takové případy přímo specializuje, a vojenská nemocnice v Těchoníně. Pokud by bylo případů opravdu hodně, pomohou i fakultní nemocnice. Lze také uzavřít celá města i obce, jak je tomu v severní Itálii. I to umožňují české zákony. Spolupracovala by na tom policie i armáda.

Proč se virus tak rychle šíří?

Je tady několik problémů. První je, že se virus může přenášet nikoliv jen kapénkovou infekcí, ale nachází se i ve stolici a moči pacientů. Problém tak může nastat třeba i v případě, že si někdo zapomene jednou umýt ruce.

Obrovský problém je navíc v tom, že řada nakažených lidí nemá žádné klinické příznaky. Tito lidé jsou přitom infekční a mohou virus vesele šířit dál. Inkubační doba se také u různých lidí liší - může trvat od dvou dnů do 27 dnů. I takový případ je zaznamenán. Po celou tuto dobu mohou lidé koronavirus nosit v těle a rozsévat dál. Navíc se ukazuje, že se virus do okolí šíří, i kdy jsou pacienti už v rekonvalescenci, tedy po zaléčení. Jde o takzvané chronické vylučování viru.

Co to znamená?

Především vážný problém, protože doba rekonvalencence je u koronaviru poměrně dlouhá. Zatímco u chřipky je to sedm dní, u koronaviru dosavadní případy ukazují, že to může trvat i tři týdny. Virus má tedy hodně času k tomu, aby se šířil dál. Jsou to ale zatím spekulace, studie se prozatím konaly jen na velmi omezeném vzorku pacientů.

Zaznamenala jsem, že nákaza nepostihuje jen dýchací cesty, ale i další orgány. Je možné, že virus napadne ledvinu i takovým lidem, kteří neměli viditelné klinické příznaky, jako je například kašel?

To je démonická otázka, na kterou prozatím nemáme odpověď. Víme, že nemoc nepostihuje jen dýchací cesty, ale i ledviny a srdeční sval. To je pravda. Nelze ale s jistotou říct, jestli virus může takto zkomplikovat zdraví jen těm lidem, kteří mají během nákazy koronavirem klinické příznaky, nebo i těm pacientům, kteří nákazu prodělali bez zjevných klinických příznaků. Tyto informace zatím nemáme.

Vypukla už podle vás pandemie?

Ano. O pandemii hovoříme, pokud se vytvoří nejméně dvě ohniska nákazy ve dvou různých kontinentech, což už koronavirus dokázal. Kromě Číny se v nejbližší době očekává obrovský problém hlavně v Iránu, kde všechno totálně selhalo. Je to teď taková tikající bomba. Další problém je Korea. Korejci to zase přinesli do Izraele. První případy jsou v Evropě. Takže ano, už tady máme pandemii.