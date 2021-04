Zautomatizovat si návyky, které nejsou úplně ideální, je mnohem snazší, než si myslíme. Zejména během současné koronavirové pandemie, v níž se musíme vyrovnávat s mnohem závažnějšími problémy, se naše ranní rutina může zdát jako malichernost. Jenže právě naše ranní návyky do velké míry ovlivňují, jak se během dne cítíme a zda máme dostatek energie, abychom čelili dnešní nelehké situaci.

Vrátit se na správnou cestu naštěstí není zas tak těžké. Jaké jsou nejčastější chyby, které lidé po ránu dělají, a jakými zdravými návyky je nahradit?

Odkládání budíku

Vstanete na první zazvonění budíku, nebo ho třeba i několikrát o pár minut posouváte? Pokud patříte do druhé skupiny, vězte, že společně s vámi dělá tento zlozvyk skoro polovina lidí. Vlastně jste v tom trochu nevinně. Poslední výzkumy ukazují, že pracovní doba a školní docházka začínají příliš brzy, díky čemuž se připravujeme o cenné hodiny spánku, který náš mozek a tělo potřebují. Je tedy logické, že odkládáním budíku si chcete nějaké ty minuty spánku navíc přidat. Jenže bohužel to nenese kýžený efekt, spíše naopak.

Ve skutečnosti se během těch několika minut spánku navíc tělo ani mysl neregenerují, a navíc si tímto způsobem můžete rozházet a narušit spánkový cyklus. Časté přerušování spánkového cyklu může vést k psychickým i fyzickým onemocněním, jako jsou deprese či poruchy metabolismu. Naučte se tedy budík neodkládat a vstávejte na jeho první zazvonění. Pokud se vám to nedaří, pomůže, když si nastavíte nějakou velmi nepříjemnou melodii zvonění.

Mobil hned po probuzení

Co uděláte jako první hned potom, co se probudíte? Sáhnete po svém mobilním telefonu? Ano, i tohle dělá mnoho z nás. Ještě v posteli zkontrolujeme příchozí emaily, novinky na sociálních sítích a online zprávy. Jenže tímto návykem postupně přicházíme o kontrolu nad svými myšlenkami a pocity a místo toho odvádíme pozornost jinam – do online světa. Stáváme se otrokem svého telefonu. Lidí, jejichž záliba na mobilním telefonu hraničí se závislostí, je dnes opravdu velmi mnoho.

Nastavte si ohledně používání mobilu po ránu striktní pravidla. Mobil může být první věcí, po které ráno sáhnete – protože ho pravděpodobně používáte jako budík, a to je v pořádku. Ale místo toho, abyste se hned poté připojili k vnějšímu světu, po vypnutí budíku telefon zas odložte. Místo toho se zhluboka nadechněte. Protáhněte se. Jděte popřát dobré ráno svému partnerovi a dětem. Nebo se napijte vody. Zkrátka, buďte chvíli offline.

Pořádná nálož cukru

Možná už jste slyšeli o tom, že příliš mnoho cukru a průmyslově zpracovaných potravin způsobují v těle hormonální nerovnováhu. Pokud jste často náladoví, zkuste se zamyslet nad tím, jak vypadá vaše první jídlo dne. Právě snídaně je z hlediska obsahu cukru „nejzáludnější“. Obvyklá snídaňová nabídka je cukry přímo nabitá – slazená káva a čaj, džusy, sirupy, sladké smoothie, cereálie a sladké jogurty nebo snídaňové tyčinky. Vypadá vaše snídaně nějak takhle?

Samozřejmě to neznamená, že ze svého jídelníčku musíte vyřadit cukr úplně. Obecný návod na to, kolik cukru je správně a kolik už špatně také neexistuje. Řiďte se jednoduchým principem – čím více cukru ze své snídaně dokážete vyřadit, tím lépe. Pokud trváte na sladkém jídle, neslaďte už kávu a obráceně. Pokud cukr ze snídaně vyřadit nedokážete, dopřejte si po snídaní aspoň trochu pohybu. Třeba jděte do práce pěšky. Cukr není ďábel, ale je dobré zamyslet se nad tím, kolik a v jakém jídle ho přijímáme.

Zanedbaná péče o pleť

Neumýváte si ráno obličej, protože jste si ho přeci umyli večerním koupání? Své pleti tím příliš neprospíváte. Během spánku se na pleti hromadí maz, odumřelé kožní buňky a prach. Odborníci se sice neshodnou v tom, zda byste i ráno měli používat kosmetické přípravky – jejich nadměrné používání může pokožku vysušovat. Shodnou se však v tom, že i ráno je třeba pleť nečistot zbavit.

Posloužit vám může klidně jen vlažná voda. Nezapomínejte ani na ochranu před sluncem – a to dokonce ani v zimě. Každý den používejte krém s ochranným faktorem. Tahle rutina vám čas navíc nezabere a vaše pokožka vám bude vděčná.

Duševní nepohoda

Rána bývají náročná – jste nevyspalí, spěcháte do práce, vypravujete děti do školy a do toho ještě musíte venčit domácí mazlíčky. Ne všichni jsme ranní ptáčata a pro některé z nás může být start dne opravdu stresující. Přestože na to ráno možná nemáte pomyšlení, měli byste si najít aspoň malou chvilku, abyste se naladili do pohody. Pomohou vám v tom drobnosti jako je roztáhnutí žaluzií, které pustí do bytu přirozené světlo. Protáhněte se, meditujte, napište si pár vět do deníku, popovídejte si krátce s někým blízkým. Tyhle každodenní radosti vám pomohou vnést do duše klid a cítit se dobře. Pokud budete pozitivně naladění hned zkraje dne, budete lépe zvládat situace, které v jeho průběhu přijdou.

Převzato z www.huffingtonpost.co.uk