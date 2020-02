Právě hlavní hygienik by přitom měl být podle poslanců přirozenou lékařskou autoritou, která obyvatelstvo v případě hrozícího nebezpečí ochrání a uklidní.

„Je pravda, že až do roku 2003 bylo v legislativě ukotveno, že musí být hlavní hygienik lékař s ověřenou letitou praxí. Pak se ale tato podmínka bez širší odborné a společenské diskuse zrušila. To mi nepřipadá správné,“ řekl například poslanec Vít Kaňkovský.

Úsek ochrany veřejného zdraví by podle něj měl vést jedině takový člověk, který má medicínské vzdělání. A nejen to, měl by mít také zkušenosti v oboru hygiena a epidemiologie.

Totéž si myslí i šéfka sněmovního zdravotního výboru a lékařka Věra Adámková. Také ona se proto podepsala pod pozměňovací návrh zákona o ochraně veřejného zdraví, kterým chtějí poslanci současnou praxi změnit. Podmínku, že musí být hlavním hygienikem lékař, chtějí do normy znovu vrátit.

Výhrady má také komora

Podle informací Deníku na „nelékařské“ vzdělání hlavní hygieničky poukazují i někteří její podřízení – tedy zástupci krajských hygienických stanic. Výhrady k ní má také Česká lékařská komora.

„Opravdu to vidíme jako problém. Osoba hlavního hygienika podle nás musí být nezpochybnitelnou odbornou autoritou. Tou ale dnes bohužel není, což se zřetelně ukazuje třeba při současné hrozící epidemii koronaviru,“ stěžuje si šéf České lékařské komory Milan Kubek.

Ministerstvo zdravotnictví, pod nímž hlavní hygienička Eva Gottvaldová působí, se k poslaneckému návrhu nechce vyjadřovat. „Stavíme se k němu neutrálně a necháváme ho na posouzení poslanců,“ napsala Deníku mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

Epidemie i stav vody

Sama hlavní hygienička hodnotí snahu poslanců zdrženlivě. „O tom návrhu vím. Mám na to svůj názor, ale nechci to v současné době komentovat,“ řekla Gottvaldová serveru Seznam Zprávy. Hlavní hygienička je i náměstkyní ministra zdravotnictví. Má na starost nejenom ochranu obyvatel před epidemiemi, ale také třeba hygienu vody či budov.