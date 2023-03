Ceny krmiv rostou, lidé hledají, kde stejnou značku koupit levněji. Horší kvalitu mazlíčkům dávat nechtějí. Šetří se na hračkách a pamlscích.

Lidé raději šetří na sobě než na mazlíčcích. | Foto: Deník/Topi Pigula

Současný růst cen se nevyhnul ani prodejnám s krmivy pro zvířecí mazlíčky. Oslovení chovatelé i prodejci se shodli na tom, že růst cen zboží pro psy a kočky kopíruje křivku zdražování potravin pro lidi.

„Je logické, že se současné zdražování projevilo i na cenách zboží pro psy a kočky. A tady je třeba říct, že kočky vyjdou dráž, protože jsou mnohem vybíravější. Když jsem koupila něco levnějšího, na co kočky nebyly zvyklé, tak to nejedly. Myslela jsem, že když nedostanou nic jiného, hlad je naučí. Ale jsou svéhlavé, vodily mě k misce a vyčítavě poukazovaly na to, že nemají svůj standard. Nakonec jsem podlehla a vrátila se k původnímu krmivu. Pokud má člověk zvířata opravdu rád, spíš ošidí sebe,“ popsala svoji zkušenost Jana Kymrová z Řepčic.

I ona se na ceny dívá. „Někde mají desetikilový pytel krmiva za šest stovek a jinde je stejný o stovku dráž. Takže jdeme nakupovat tam, kde je levněji. Ale nedá se to zevšeobecnit, protože hodně záleží jakou značku kupujete. Ceny krmiv, kde je maso a těch, kde je místo masa mouka, se radikálně liší,“ dodala Kymrová.

„Nejde jen o krmivo, které stojí velkou část mého rozpočtu, ale i o veterinární péči, Ta může jít jednorázově i do desetitisíců. Naštěstí jsou psi moji parťáci a jediný koníček,“ potvrdila jiná majitelka dvou psů z Litoměřicka Jana. Odhadla, že ji péče o její miláčky vyjde kolem sedmi tisíc korun měsíčně, snaží se kupovat spíš kvalitní krmivo. „Ale to víte, že jsem zdražení krmiv na peněžence poznala,“ pousmála se Jana smutně.

„Zdražuje se, podobně jako u lidských potravin. Máme tady velké zkušenosti a zodpovědně mohu říct, že se krmivo zdražilo zhruba o třetinu. Je to jako u lidí, jakmile budete muset začít šetřit, začnete kupovat to levnější,“ potvrdila zakladatelka útulku pro zvířata v Řepnicích Miluše Maskulanisová. Upozornila ale také na to, že jsou situace, kdy se šetřit nevyplácí. „Třeba v případě starých nebo nemocných psů, kteří potřebují speciální výživu. Ale ten, kdo má psa opravdu rád, raději ošidí sebe, než svého mazlíčka. Psa nějaká inflace nezajímá,“ dodala Maskulanisová

„Zdražuje se všechno, ani my nejsme výjimkou. Ale nejedná se o žádný dramatický narůst cen. Zhruba jednou za čtvrt roku musíme zvednout ceny. Abych uvedla alespoň jeden příklad, tak poslední zdražení bylo o dvě stovky na dvanáctikilovém balení krmiva, ovšem samozřejmě záleží na konkrétních značkách,“ řekla Andrea Bodláková z litoměřické prodejny Akvazoo.

Podle ní se kilové balení za poslední dobu zdražilo o deset až dvacet korun. Osobní zkušenost má Jaroslava Kubínová provozující ZOO shop v Roudnici nad Labem. „Krmení pro zvířata se zdražuje zhruba stejně, jako jídlo pro lidi. Žádný zásadní skok tam není. Ale je pravda, že jsme to pocítili na tržbách, lidé méně kupují zbytné věci, jako jsou třeba hračky nebo pamlsky. Krmivo se prodává pořád, přece jen zvířata musí jíst každý den,“ upřesnila Jaroslava Kubínová.